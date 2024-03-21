Las imperdibles de ViX en marzo: Cinco impactantes estrenos con suspenso, nostalgia y comedia

Llegó la primavera y el catálogo de ViX crece de manera sorprendente con contenidos variados y abarcando los títulos de todos los espectadores. En esta ocasión los narcocorridos, la comedia, la nostalgia e historias impactantes de suspenso están listos para que los disfrutes.

Aquí una parte de los lanzamientos que ViX tuvo en el mes de marzo:

PUBLICIDAD

Un Buen Divorcio: Déjate conquistar por esta pareja de abogados



Se trata de una nueva comedia romántica, la cual está integrada por 10 episodios, mismos que están disponibles en el nivel Premium del servicio , mientras que el primer episodio puede verse en ViX gratis.

Es protagonizada por Claudia Álvarez y Gustavo Egelhaff, quienes dan vida a Mónica y David, una pareja de abogados expertos en divorcios, así como Esmeralda Pimentel, en el papel de Jessica, una terapeuta de pareja.

Un Buen Divorcio habla de la crisis de esta pareja de abogados que intentarán lo que sea para recuperar el amor que día tuvieron, de lo contrario perderán todo lo que han construido. El gran detalle es que Jessica, su terapeuta, fue la mujer con que David tuvo una aventura de una noche y Mónica lo ignora.

Un Buen Divorcio, capítulos completos, disponibles en ViX Imagen ViX

Mujeres Asesinas 2: Ocho historias desgarradoras con un impactante final



Serie de 8 episodios con las desgarradoras historias de ocho mujeres que se vieron obligadas a tomar decisiones extremas debido a situaciones de violencia en sus entornos familiares.

Estos relatos son protagonizados por Carolina Miranda, África Zavala, Litzy, Tessa Ia, Carolina Ramírez, Sofia Espinosa, Elyfer Torres y Ariana Saavedra. Sus relatos exploran experiencias desgarradoras donde la violencia doméstica, la humillación y la manipulación predominan, ofreciendo una visión cruda y provocadora de la complejidad de la condición humana.

PUBLICIDAD

El día de su estreno, 22 de marzo, estarán disponibles dos episodios y después cada viernes podrás disfrutar de un nuevo capítulo en ViX Premium.

Mujeres Asesinas 2, estreno 22 de marzo en ViX Imagen ViX

¿Qué Onda con los 80?: Todo sobre la década que marcó a los mexicanos



Esta docu serie de tres capítulos explora la década de los 80 en México y la huella que dejaron varios eventos en su sociedad. Desde el devastador terremoto de 1985 hasta los cambios políticos y sociales que caracterizaron el final de la década, la moda, el SIDA, ¿Qué Onda con los 80? nos invita a analizar la evolución de la sociedad mexicana a lo largo de esos años cruciales.

Cuenta con testimonios de figuras como Arturo Velasco, Joaquín López Dóriga, Patricia Mercado, Rebecca Jones y Álvaro Cueva, entre otros. El documental nos sumerge en una narrativa rica en detalles y acompañada de imágenes de archivo que nos transportan a esa época. Fue dirigido por María José Cuevas, destacada documentalista mexicana, y producido por N+Docs.

Disfruta de sus tres episodios en ViX gratis.

¿Qué Onda con Los 80?, docu serie diisponible en ViX Imagen ViX

Papá o Mamá: ¿Con quién se irán los niños?



Película de comedia en la que verás la historia de Florencia (Silvia Navarro) y Vicente (Mauricio Ochmann) un matrimonio perfecto, un par de triunfadores que siempre han hecho cualquier cosa para ser exitosos en sus puestos de trabajo, además de ser los buenos padres de sus tres hijos.

Sin embargo, un día deciden divorciarse sin imaginar que cada uno recibirá una oferta laboral en la que no tiene cabida sus retoños, así que la gran pregunta será ¿con quién se quedan los niños? Esto hará que sus vidas se transformen en una auténtica pesadilla, desatando una guerra sin tregua entre ambos.

PUBLICIDAD

Diviértete y ríe con esta entretenida historia que ViX trae para ti gratis .

Papá o Mamá, la comedia familiar de ViX Imagen ViX

Entre Balas y Acordes: Análisis sobre el narcocorrido y su historia



Otra docu serie de cuatro capítulos que ViX trae para ti, la cual ofrece una mirada al peligroso mundo de los narcorridos y explora la música y folklore de México y de la comunidad latina en Estados Unidos.

La serie narra la historia del narcocorrido, considerado como el hijo "desobediente" del corrido, un género que desafía toda moral y tiene sus propios códigos, cuyo incumplimiento puede llegar a costar la vida de cantantes o compositores.

Cuenta con la participación destacada de bandas y artistas como Los Pingüinos del Norte, Los Ramones de Nuevo León, Janeth Valenzuela, Paulino Vargas, entre otros.