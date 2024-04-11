Las imperdibles de José Eduardo: disfruta de El Roomie, Mi Tío, De Viaje con los Derbez y más en ViX

José Eduardo Derbez, reconocido comediante y actor de cine, televisión y teatro, ha dejado una huella notable en el mundo del entretenimiento, siguiendo los pasos de sus icónicos padres, Victoria Ruffo y Eugenio Derbez.

Desde niño, José Eduardo estuvo inmerso en el mundo artístico, acompañando a su madre en los foros de Televisa y participando en los sketches del programa de su padre, Derbez en Cuando.

Su incursión en el mundo de la actuación comenzó de manera formal en 2012, cuando obtuvo su primer papel en la telenovela Miss XV.

Desde entonces, ha participado en una variedad de producciones, destacando en su papel en Qué Pobres tan Ricos, donde su actuación le valió el premio TVyNovelas como Mejor Actor Juvenil en 2014.

José Eduardo Derbez ha sido parte de numerosas producciones, tanto en televisión como en cine. Sumérgete en las apasionantes historias, disponibles en ViX en las que José Eduardo Derbez participa.

El Roomie

En esta comedia romántica, que ya puedes ver en ViX, José Eduardo Derbez interpreta a Roy, un encantador joven que aparentemente es el roomie perfecto pero tiene un gran problema, no paga la renta. Roy se topa con Vivi, una joven escritora que se ve obligada a buscar un roomie para pagar la hipoteca de su departamento y así enfocarse en lo que más la apasiona, escribir novelas.

Mi Tío

En esta serie, disponible en ViX, José Eduardo Derbez interpreta a Andy, un músico inmaduro que se ve obligado a cuidar de su sobrino durante una tarde caótica.

De Viaje con los Derbez

De Viaje con los Derbez, todas las temporadas disponibles en ViX, sigue las aventuras de la familia Derbez mientras exploran nuevas culturas en tierras extranjeras, dirigida por el patriarca Eugenio Derbez.

Amores con Trampa

En la novela producida por Emilio Larrosa, que puedes disfrutar en ViX, José Eduardo Derbez le da vida a Felipe, quien en la historia es el hermano mayor de Rocío, un joven de buen corazón.

La trama narra la vida de Los Carmona, una familia que de campo cuya vida cambia radicalmente cuando el gobierno les expropia su terreno y se ven obligados a mudarse a la ciudad.

En su nueva casa se encontrarán con sus vecinos Los Velasco, una adinerada familia con quienes tendrán muchas aventuras.

Vino el Amor

En Vino el Amor, producida por José Alberto El Güero Castro, José Eduardo Derbez da vida a León, hermano de Luciana e hijo de Marta, un joven que trabaja muy feliz en los viñedos y cuyo apoyo es fundamental para Miguel, sobre todo cuando lo nombran jefe del viñedo, pues ambos conocen esas tierras como la palma de su mano.

La trama gira alrededor de Luciana, una joven hermosa y rebelde que regresa a Sonoma, California para reunirse con su familia. Aquí conoce a David, de quien se enamora y juntos tendrán que enfrentarse al pasado y luchar contra la ambición.

Además de su trabajo en televisión, José Eduardo ha dejado su marca en el cine, con participaciones en películas como 'Águila y Jaguar: Los Guerreros Legendarios' y How to Be a Latin Lover.

José Eduardo Derbez continúa consolidándose como uno de los nombres más destacados en la industria del entretenimiento en México. Su talento y carisma lo posicionan como un actor en constante ascenso y con un brillante futuro por delante.