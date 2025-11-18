ViX.

La Noche Eterna del Baby’O: ViX estrena un interesante documental sobre este icónico antro

ViX no solo tiene una gran oferta de películas, series y telenovelas, en su catálogo también encontrarás interesantes y emocionantes documentales, como La Noche Eterna del Baby’O.

Vanessa Mena's profile picture
Por:Vanessa Mena
Video La Noche Eterna del Baby'O: estreno 20 de noviembre

Hace unas semanas, ViX tuvo un importante estreno: el documental Narcosatánicos. Ahora llega el turno al lanzamiento de otro atractivo documental, que te mantendrá pegado a tu asiento: La Noche Eterna del Baby’O.

La Noche Eterna del Baby’O: fecha de estreno del documental de ViX

PUBLICIDAD

Más sobre ViX.

La Noche Eterna del Baby'O: estreno 20 de noviembre
1:28

La Noche Eterna del Baby'O: estreno 20 de noviembre

ViX
El Hombre Que Juró Vengarse y Terminó Amándome: disfruta el episodio 0
1:05

El Hombre Que Juró Vengarse y Terminó Amándome: disfruta el episodio 0

ViX
El Hombre Que Juró Vengarse y Terminó Amándome: intrigas, traiciones y romance en esta micronovela
2 mins

El Hombre Que Juró Vengarse y Terminó Amándome: intrigas, traiciones y romance en esta micronovela

ViX
Bajo un Volcán: la nueva película de William Levy que combina pasión y la fuerza de la naturaleza
1 mins

Bajo un Volcán: la nueva película de William Levy que combina pasión y la fuerza de la naturaleza

ViX
Bajo un Volcán: estreno 21 de noviembre
1:30

Bajo un Volcán: estreno 21 de noviembre

ViX
Hijo: Me Enamoré de Tu Mejor Amigo, la micronovela en la que un amor prohibido es el protagonista
1 mins

Hijo: Me Enamoré de Tu Mejor Amigo, la micronovela en la que un amor prohibido es el protagonista

ViX
Hijo: Me Enamoré de Tu Mejor Amigo: disfruta el episodio 0
0:59

Hijo: Me Enamoré de Tu Mejor Amigo: disfruta el episodio 0

ViX
Los Casi Algo: Casados por Conveniencia: ¿qué pasaría si tuvieras una boda con tu mejor amigo/a?
2 mins

Los Casi Algo: Casados por Conveniencia: ¿qué pasaría si tuvieras una boda con tu mejor amigo/a?

ViX
Los Casi Algo: Casados por Conveniencia: disfruta el episodio 0
1:18

Los Casi Algo: Casados por Conveniencia: disfruta el episodio 0

ViX
Pedí una Esposa a Domicilio: ¿aceptarías casarte con un desconocido para salvar una herencia?
1 mins

Pedí una Esposa a Domicilio: ¿aceptarías casarte con un desconocido para salvar una herencia?

ViX

El documental La Noche Eterna del Baby’O se estrena en ViX el 20 de noviembre y tendrá una duración de 90 minutos.

Documental La Noche Eterna del Baby'O
Documental La Noche Eterna del Baby'O
Imagen ViX

La Noche Eterna del Baby’O: ¿de qué trata el documental de ViX?

Hablar del puerto de Acapulco es hablar de la emblemática discoteca Baby’O, un lugar en donde se daban cita celebridades, deportistas y todo aquel que quisiera pasar una noche inolvidable.

Este documental es un viaje musical y visual, que ofrece un recorrido por la historia de este antro que fue considerado ‘la catedral del entretenimiento nocturno’ en esa importante zona turística.

Además, el documental va más allá y también aborda otros aspectos de la hermosa bahía mexicana, cuya fama trasciende fronteras.

Su atractivo no solo se debe a sus bellísimas playas, su deliciosa gastronomía y su oferta de entretenimiento, también por la resiliencia que sus habitantes han demostrado luego de enfrentar crisis de violencia y desastres naturales.

Relacionados:
ViX.Documentales de ViX