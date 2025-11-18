La Noche Eterna del Baby’O: ViX estrena un interesante documental sobre este icónico antro

Video La Noche Eterna del Baby'O: estreno 20 de noviembre

Hace unas semanas, ViX tuvo un importante estreno: el documental Narcosatánicos. Ahora llega el turno al lanzamiento de otro atractivo documental, que te mantendrá pegado a tu asiento: La Noche Eterna del Baby’O.

La Noche Eterna del Baby’O: fecha de estreno del documental de ViX

El documental La Noche Eterna del Baby’O se estrena en ViX el 20 de noviembre y tendrá una duración de 90 minutos.

Documental La Noche Eterna del Baby'O Imagen ViX

La Noche Eterna del Baby’O: ¿de qué trata el documental de ViX?

Hablar del puerto de Acapulco es hablar de la emblemática discoteca Baby’O, un lugar en donde se daban cita celebridades, deportistas y todo aquel que quisiera pasar una noche inolvidable.

Este documental es un viaje musical y visual, que ofrece un recorrido por la historia de este antro que fue considerado ‘la catedral del entretenimiento nocturno’ en esa importante zona turística.

Además, el documental va más allá y también aborda otros aspectos de la hermosa bahía mexicana, cuya fama trasciende fronteras.