La Noche Eterna del Baby’O: ViX estrena un interesante documental sobre este icónico antro
ViX no solo tiene una gran oferta de películas, series y telenovelas, en su catálogo también encontrarás interesantes y emocionantes documentales, como La Noche Eterna del Baby’O.
Hace unas semanas, ViX tuvo un importante estreno: el documental Narcosatánicos. Ahora llega el turno al lanzamiento de otro atractivo documental, que te mantendrá pegado a tu asiento: La Noche Eterna del Baby’O.
La Noche Eterna del Baby’O: fecha de estreno del documental de ViX
El documental La Noche Eterna del Baby’O se estrena en ViX el 20 de noviembre y tendrá una duración de 90 minutos.
La Noche Eterna del Baby’O: ¿de qué trata el documental de ViX?
Hablar del puerto de Acapulco es hablar de la emblemática discoteca Baby’O, un lugar en donde se daban cita celebridades, deportistas y todo aquel que quisiera pasar una noche inolvidable.
Este documental es un viaje musical y visual, que ofrece un recorrido por la historia de este antro que fue considerado ‘la catedral del entretenimiento nocturno’ en esa importante zona turística.
Además, el documental va más allá y también aborda otros aspectos de la hermosa bahía mexicana, cuya fama trasciende fronteras.
Su atractivo no solo se debe a sus bellísimas playas, su deliciosa gastronomía y su oferta de entretenimiento, también por la resiliencia que sus habitantes han demostrado luego de enfrentar crisis de violencia y desastres naturales.