Shows 'La Casa de Alofoke: El After Party' llega EN VIVO a Univision ‘La Casa de Alofoke: El After Party’ llega EN VIVO a Univision este 11 de enero a las 8P/7C. Alofoke reúne al elenco de la temporada 2 en una noche de revelaciones, emociones y sorpresas.



El próximo 11 de enero Univision transmitirá a las 8P/7C ‘ La Casa de Alofoke: El After Party’ un programa especial EN VIVO conducido por Alofoke, empresario y magnate de la música creador de ‘ La Casa de Alofoke’.

El evento reunirá nuevamente al elenco de la segunda temporada en una noche que promete emociones intensas, revelaciones inesperadas y momentos que darán mucho de qué hablar.

Será un reencuentro como nunca antes se ha visto, donde las estrellas de la temporada compartirán historias, reacciones y sorpresas que solo podrán vivirse en este especial. Con la energía que ha convertido al proyecto en un fenómeno global, ‘La Casa de Alofoke: El After Party’ marca el cierre perfecto de una temporada histórica.

Alofoke, el empresario detrás del fenómeno de ‘La Casa de Alofoke’

Alofoke se ha consolidado como una de las figuras más influyentes del entretenimiento latino. Es el creador de ‘La Casa de Alofoke’, un proyecto que hizo historia al romper el Récord Guinness por el livestream más largo del mundo, transmitiendo durante 38 días consecutivos y generando más de 600 millones de visualizaciones. La segunda temporada de ese reality alcanzó 11.3 millones de usuarios mensuales.