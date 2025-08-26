Ya viene la temporada 2 de Papá Soltero 2.0: Resumen de la primera para que disfrutes el estreno

La serie Papá Soltero 2.0 narra la historia de César (Mauricio Ochmann), quien luego del fallecimiento de su esposa Sandra (Ana de la Reguera) debe criar solo a sus cuatro hijos: Ana (Romina Poza), que es hija biológica de Sandra; María (Ana Tena), a quien él tuvo en su primer matrimonio; y los mellizos Miguel y Cesarín (Gerardo Quiroz y Luis Mario).



César hace todo lo posible por equilibrar su trabajo como productor de televisión con la crianza de sus hijos, pero a veces, por más que su esfurce, su hogar es un verdadero caos.

Afortunadamente, cuenta con el apoyo de su mejor amigo Alejandro (Mauricio Barrientos), Gumara (Norma Angélica), el ama de llaves de su hogar; Pocholo (José Luis Portero), que es el jardinero; y Don Luis (Alexis Ayala), fundador del grupo de apoyo para papás solteros al que asiste.

¿Qué pasó en la primera temporada de Papá Soltero 2.0? Resumen de los 10 episodios

César tendrá que aprender a lidiar con las distintas personalidades de sus hijos y sus problemas individuales, pues Ana desea buscar a su verdadero padre, María solo se enfoca en ser una influencer famosa, Miguel es adicto a los videojuegos y Cesarín se dedica a hacer travesuras.

Al inicio, los consejos de Don Luis lo ayudan a que sus hijos estén tranquilos y se lleven mejor, pero los problemas se desatan cuando Don Enrique (Jesús Ochoa), el padre de César, llega de visita y organiza sin permiso el cumpleaños conjunto de Miguel y Cesarín, lo que termina en desastre por una serie de malas decisiones.

Este suceso primero enfurece a César, pero Don Enrique le explica que quería pasar más tiempo con él y sus nietos debido al reciente fallecimiento de Sandra, lo cual lleva a una conversación sanadora y más unión familiar.

Por si fuera poco, Alejandro convence a César de asistir a una cita doble como favor. Aunque se niega al inicio por ser "demasiado pronto", termina aceptando y conoce a Silvina, una mujer recién separada y madre soltera.

Ambos conectan y dejan abierta la posibilidad de conocerse mejor; sin embargo, esto inquieta a los hijos de César, que temen que olvide a su mamá. Todo se complica cuando Silvina lleva a sus hijos a casa de César, desatando una rivalidad inmediata.

Finalmente, deciden dejar de verse y enfocarse en sus familias por el bien de todos.

Poco después, las cosas empeoran para César: es despedido como productor debido a cambios de programación enfocados en audiencias jóvenes y, además, descubre una invasión de chinches en su casa. Ante esto, pide asilo a Alejandro por unos días para fumigar, y él los apoya.

De forma milagrosa, César recupera su trabajo y logra que Rafael Harari, uno de los mayores inversionistas de entretenimiento y su nuevo jefe, vaya a cenar a su casa. El protagonista pide a sus hijos que se comporten como "la familia perfecta", pero Harari descubre la farsa. Aun así, queda impresionado por la gran unión que tienen.

En el penúltimo capítulo, María se entera de que debe regresar a España con su madre, quien planea casarse de nuevo. Triste por separarse de quienes ahora considera su familia, graba un emotivo video demostrando su felicidad en México y logra quedarse con César y sus hermanos de manera permanente.

En el final, Don Luis aconseja a César “soltar” a Sandra para abrirse a nuevas oportunidades, lo cual parece lograr tras recordar momentos importantes que pasó con ella antes de que falleciera.

Todo se estabiliza para la familia Costa, hasta que un día de la nada, el protagonista abre la puerta de su casa y ve a un hombre llamado Rocky, que dice ser el padre biológico de Ana, dejando en duda el futuro de la joven, quien podría decidir irse a vivir con él tras conocerlo.

