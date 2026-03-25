ViX. Mr. Queen: disfruta el emocionante k-drama de comedia y fantasía en ViX ViX amplía su oferta de k-dramas con el estreno de la serie coreana Mr. Queen (Señora Reina). Entérate a partir de cuándo podrás verla en esta plataforma de streaming.



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Mr. Queen: el k-drama se estrena en ViX Imagen Studio Dragon

Además de las exitosas series coreanas True Beauty, Memorias Adolescentes, entre otras, ViX tiene en puerta el estreno del fascinante k-drama Mr. Queen (Señora Reina). Te contamos todos los detalles.

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Mr. Queen: fecha de estreno de la segunda temporada en ViX

El k-drama Mr. Queen (Señora Reina) se estrena en ViX el lunes 23 de marzo. La divertida y romántica serie coreana consta de 20 capítulos, con una duración de 60 minutos cada uno.

¿De qué trata el k-drama Mr. Queen, que puedes disfrutar el ViX?

Mr. Queen es un popular k-drama que mezcla comedia, romance y un toque de fantasía histórica, con una propuesta fresca y muy entretenida.

La historia inicia en la época actual en Corea, con el personaje Jang Bong-hwan. Él es un exitoso y arrogante chef, quien sufre un terrible accidente luego de un altercado.

Al despertar, descubre que su alma viajó en el tiempo hasta la era Joseon (siglo XIX) y ahora está en el cuerpo de la joven reina Kim So-yong. Desde ese momento, la trama se convierte en un torbellino de enredos, risas y situaciones absurdas, pues Bong-hwan debe descifrar cómo sobrevivir en el palacio con su personalidad moderna, un tanto descarada y, obviamente, masculina.

Al tener el espíritu del chef dentro, la reina no puede evitar romper protocolos, hablar sin filtros y sorprender a todos con su comportamiento poco convencional. Esto genera momentos cómicos irresistibles, pero también abre paso a intrigas políticas y conflictos emocionales.

En medio de todo, surge un cariño inesperado con el rey Cheoljong (con quien tiene un matrimonio por conveniencia). Él es un monarca aparentemente débil, pero que oculta inteligencia, determinación y el firme objetivo de mejorar la vida de su pueblo.

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El k-drama Mr. Queen te atrapará con su combinación de humor, drama y romance. Además, explora temas como la identidad, el poder y el amor en circunstancias extraordinarias.