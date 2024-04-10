Derbez en ViX llenará tus días de risas y nostalgias con lo mejor del humor de Eugenio Derbez

La plataforma de streaming ViX se viste de manteles largos con el estreno del canal Derbez en ViX. Este espacio exclusivo estará disponible y totalmente gratis a partir del 11 de abril.

Derbez en ViX es un canal con una cuidadosa selección de los mejores y más exitosos programas de Eugenio Derbez, contenido ideal no solo para arrancar risas sino para compartir en familia.

El comediante mexicano se encargó personalmente de la selección de programas, ideal para todas las edades.

Este nuevo canal estará disponible para los espectadores en Estados Unidos, México y Latinoamérica.

DERBEZ en ViX, además de ofrecer programas, los espectadores podrán disfrutar de clips especiales donde el propio Derbez comparte anécdotas de su carrera, reflexiones sobre la comedia, la importancia del humor en la vida cotidiana y sus inspiraciones para la creación de sus icónicos personajes.

El canal incluye una variedad de programas remasterizados y en proceso de remasterización, entre los que se encuentran:

De Viaje con los Derbez temporada 1

De Viaje con los Derbez temporada 1 es una serie documental de comedia que sigue a los Derbez mientras viajan juntos. <br> Imagen TelevisaUnivision



Esta serie documental de comedia sigue a los Derbez, una de las familias más queridas del mundo del entretenimiento y la televisión hispanohablante mientras viajan juntos.

En esta temporada, la familia compuesta por el patriarca Eugenio Derbez, su esposa la actriz y cantante Alessandra Rosaldo, sus hijos Aitana Derbez, Vadhir, José Eduardo y Aislinn acompañada por su hija Kailani y su entonces marido, el actor Mauricio Ochmann, emprenden un exótico viaje a Marruecos, plagado de intensas emociones.

Este reality sólo está disponible para Estados Unidos

La Familia P.Luche Temporada 1

La Familia PLuche es un programa icónico sobre la vida diaria de una familia disfuncional cuya trama se lleva a cabo en la ficticia Ciudad P. Luche. <br> Imagen TelevisaUnivision



Este es uno de los programas más icónicos y exitosos de Eugeno Derbez que ya puedes ver gratis en ViX. Esta serie cómica habla sobre las hilarantes situaciones de una peculiar familia disfuncional que vive la ficticia Ciudad P. Luche.

Esta comedia lanzó a la fama a icónicos personajes representados por los actores Consuelo Duval, Regina Blandón, Luis Manuel Ávila, Bárbara Torres, Miguel Pérez.

XH DERBEZ

XH DERBEZ es una colección de sketches que garantizan risas y buen humor. Imagen TelevisaUnivision



Es una colección de sketches que garantizan risas y buen humor, en donde los personajes más representativos del comediante hacen presencia. Velo en ViX gratis.

Derbez en Cuando

Este fue el programa, ya disponible en ViX, que catapultó a Eugenio Derbez a la fama internacional, aquí el comediante lanza una variedad de divertidos personajes, que años más tarde se quedarían grabados en la memoria de todos sus fans.

No Tengo Madre

No Tengo Madre es una telenovela cómica protagonizada por Eugenio Derbez que trata sobre Eligio Augusto Maldonado quien desea ser un gran comediante. Imagen TelevisaUnivision



En 1997, Derbez protagonizó una telenovela cómica sobre las aventuras de un aspirante a comediante en busca de su madre biológica. El melodrama contó con las actuaciones de Natalia Esperón, Saby Kamalich, Susana Alexander y Norma Lazareno.

Va De Nuez En Cuando

Va de Nuez en Cuando es una recopilación de los mejores sketches de Derbez en Cuando. Imagen TelevisaUnivision



Esta es una recopilación de los mejores sketches de Derbez en Cuando, mezclados con algunos inéditos.

Al Derecho y al Derbez

Al Derecho y al Derbez es un programa para reír y disfrutar de las mejores rutinas cómicas, sketches y chistes cortos, con invitados especiales, Imagen TelevisaUnivision



Un programa lleno de rutinas cómicas, sketches y chistes cortos con el inigualable estilo de Eugenio Derbez, ya está en ViX.

Prepárate para reír a carcajadas y disfrutar del inigualable talento de Eugenio Derbez y su mejor contenido en DERBEZ EN ViX, disponible a partir del 11 de abril en ViX.