Derbez en ViX llenará tus días de risas y nostalgias con lo mejor del humor de Eugenio Derbez

La plataforma de streaming ViX se viste de manteles largos con el estreno del canal Derbez en ViX. Este espacio exclusivo estará disponible y totalmente gratis a partir del 11 de abril.

Entra ya a ViX, entretenimiento sin límites, con más de 100 canales, gratis y en español.

Univision
Derbez en ViX es un canal con una cuidadosa selección de los mejores y más exitosos programas de Eugenio Derbez, contenido ideal no solo para arrancar risas sino para compartir en familia.

El comediante mexicano se encargó personalmente de la selección de programas, ideal para todas las edades.

Este nuevo canal estará disponible para los espectadores en Estados Unidos, México y Latinoamérica.

DERBEZ en ViX, además de ofrecer programas, los espectadores podrán disfrutar de clips especiales donde el propio Derbez comparte anécdotas de su carrera, reflexiones sobre la comedia, la importancia del humor en la vida cotidiana y sus inspiraciones para la creación de sus icónicos personajes.

El canal incluye una variedad de programas remasterizados y en proceso de remasterización, entre los que se encuentran:

De Viaje con los Derbez temporada 1

Esta serie documental de comedia sigue a los Derbez, una de las familias más queridas del mundo del entretenimiento y la televisión hispanohablante mientras viajan juntos.

En esta temporada, la familia compuesta por el patriarca Eugenio Derbez, su esposa la actriz y cantante Alessandra Rosaldo, sus hijos Aitana Derbez, Vadhir, José Eduardo y Aislinn acompañada por su hija Kailani y su entonces marido, el actor Mauricio Ochmann, emprenden un exótico viaje a Marruecos, plagado de intensas emociones.

Este reality sólo está disponible para Estados Unidos

La Familia P.Luche Temporada 1

Este es uno de los programas más icónicos y exitosos de Eugeno Derbez que ya puedes ver gratis en ViX. Esta serie cómica habla sobre las hilarantes situaciones de una peculiar familia disfuncional que vive la ficticia Ciudad P. Luche.

Esta comedia lanzó a la fama a icónicos personajes representados por los actores Consuelo Duval, Regina Blandón, Luis Manuel Ávila, Bárbara Torres, Miguel Pérez.

XH DERBEZ

Es una colección de sketches que garantizan risas y buen humor, en donde los personajes más representativos del comediante hacen presencia. Velo en ViX gratis.

Derbez en Cuando

Este fue el programa, ya disponible en ViX, que catapultó a Eugenio Derbez a la fama internacional, aquí el comediante lanza una variedad de divertidos personajes, que años más tarde se quedarían grabados en la memoria de todos sus fans.

No Tengo Madre

En 1997, Derbez protagonizó una telenovela cómica sobre las aventuras de un aspirante a comediante en busca de su madre biológica. El melodrama contó con las actuaciones de Natalia Esperón, Saby Kamalich, Susana Alexander y Norma Lazareno.

Va De Nuez En Cuando

Esta es una recopilación de los mejores sketches de Derbez en Cuando, mezclados con algunos inéditos.

Al Derecho y al Derbez

Un programa lleno de rutinas cómicas, sketches y chistes cortos con el inigualable estilo de Eugenio Derbez, ya está en ViX.

Prepárate para reír a carcajadas y disfrutar del inigualable talento de Eugenio Derbez y su mejor contenido en DERBEZ EN ViX, disponible a partir del 11 de abril en ViX.


