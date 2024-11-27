ViX.

Jenni, la película inspirada en la vida de Jenni Rivera, llegará a ViX este 6 de diciembre

El filme basado en la vida de la cantante de 'Mariposa de Barrio' y que narra momentos importantes personalees y de su carrera profesional, estará disponible en streaming a la par que cines de Estados Unidos y México.

Univision
La nueva película original de ViX, Jenni, estará disponible en su servicio de streaming a partir de este viernes 6 de diciembre, así como en cines de Estados Unidos y México.

¿Quién es la protagonista de Jenni, la película de ViX?

La encargada de dar vida a Jenni Rivera es la actriz, productora y cantante Annie Gonzalez, quien aceptó el reto de interpretar a esta icónica cantautora mexicoamericana.

Jenni trae a la pantalla la historia de ‘La Diva de la Banda’ quien fuera una de las intérpretes más conocidas del regional mexicano. Tras empezar su carrera en su ciudad natal Long Beach, California, la fama de Jenni tuvo un ascenso en el mundo de la música que duró hasta pocos días antes de su trágica y repentina muerte.

En este trabajo cinematográfico también se retoman pasajes importantes en la vida de la cantante de ‘Mariposa de Barrio’ tales como a nivel personal y cómo se convirtió en la artista que el público recuerda y ama, a pesar del paso de los años.

Jenni se estrenará el 6 de diciembre, tres días antes del aniversario luctuoso número 122 de Jenni Rivera.

Elenco y personajes de Jenni, la película de ViX


Jenni es producida por Javier Chapa y Phillip Braun, de Mucho Mas Media, y Alec Meachem, de De Line Pictures. La dirección está a cargo de Gigi Saul Guerrero.

Además de Anni Gonzalez como Jenni Rivera, integran el elenco:
- Manuel Uriza como Pedro Rivera
- Cinthya Carmona como Chiquis
- Jero Medina y Miguel Ángel García dan vida a Trino Marín, primer esposo de Jenni Rivera
- Gabriela Reynosa como Rosa Saavedra
- J.R. Villarreal como Juan ‘Cinco’ López, segundo marido de Jenni Rivera

