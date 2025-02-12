¿Cuándo y dónde ver El Hilo Rojo, la nueva película romántica que conquistará corazones?

La plataforma de streaming ViX, líder en contenido en español, anuncia el estreno exclusivo de su nueva película original, ‘El Hilo Rojo’ , el próximo 13 de febrero. Esta producción promete capturar los corazones de los espectadores con una historia de amor y destino que trasciende el tiempo y la distancia.

PUBLICIDAD

¿De qué trata ‘El Hilo Rojo’, la nueva película de ViX?



Esta historia sigue la vida de Abril, una azafata rebelde y audaz, y Manuel, un empresario tímido y tradicional. Ambos se conocen en un avión y sienten una atracción instantánea e innegable. A pesar de un encuentro intenso que los une, el destino los separa hasta que sus caminos se cruzan nuevamente varios años después.

Cuando Abril y Manuel se reencuentran, ambos están felizmente casados con otras personas: Manuel con Laura, una exitosa fotógrafa, y Abril con Bruno, un famoso productor musical y cantante.

Ellos son los actores que integran el reparto de ‘El Hilo Rojo’



La película está estelarizada por Carolina Miranda (Abril), Michel Brown (Manuel), Maya Zapata (Laura) y Mario Morán (Bruno). Cuentan con la dirección de Celso R. García y es producida por FAM Contenidos.

‘El Hilo Rojo’ está basada en una antigua leyenda china que habla de un hilo rojo invisible que conecta a aquellos que están destinados a encontrarse, sin importar el tiempo, lugar o circunstancias.

Estará disponible exclusivamente en el plan premium de ViX. No te pierdas esta apasionante historia de amor y destino que desafía los valores y creencias sobre el amor eterno.