Conoce el castillo del siglo XVIII donde se grabó la telenovela Dulce Desafío que puedes ver completa en ViX

Uno de los clásicos juveniles de la televisión mexicana llegó a ViX este 15 de julio en su versión remasterizada para que el público reviva esta historia de rebeldía, drama y amor.

Esta historia fue muy llamativa en su época por sus protagonistas y la gran química que mostraban en pantalla Adela Noriega y Eduardo Yáñez, pareja que con el paso de los años volvería a compartir créditos en otra historia. Mientras tanto, puedes disfrutar de los 100 capítulos completos de Dulce Desafío en ViX y recordar, o ver por primera vez, este drama de finales de la década de los 80.

Esta producción de Julissa y Eugenio Cobo llamó la atención por su historia y actores, pero también por la locación del Instituto ‘La Casa de Piedra’, cuyas imágenes servían para ilustrar el inicio de cada capítulo y fue parte de las locaciones.

ViX: ¿Dónde se encuentra el instituto ‘La Casa de Piedra’ de Dulce Desafío?



El lugar donde se grabó esta telenovela y que servía como el internado donde estudiaban Lucero Sandoval (Adela Noriega) y sus amigas, se robó las miradas del público por su arquitectura y belleza, además de que rompía con la idea de ver solo escenas en foro e incluía bellas locaciones.

Se trata de la exhacienda de Chautla, ubicada en el estado de Puebla, en México. Se trata de un castillo de estilo inglés que destaca por el color y textura de sus muros y por estar ubicada en medio de una laguna (artificial).

Los terrenos fueron otorgados por el virrey Carlos III a Manuel Rodríguez de Pinillos en 1777 y este a su vez heredó la hacienda a su nieta la Marquesa Soledad Gutiérrez de Rivero Martínez y Pinillos, quien se casó con el inglés Tomás Gillow. En la época de la Revolución Mexicana la familia Gillow perdió la propiedad y fue hasta el gobierno de Álvaro Obregón que regresó a sus manos, .

Desde 1984 el gobierno de Puebla adquirió la hacienda con la intención de volver sus espacios públicos y darles uso recreativo. Además de que en la actualidad es uno de los puntos más cercanos a la Ciudad de México para la pesca deportiva.

Pero no solo eso, dentro de las remodelaciones que ha tenido este palacio ya se convirtió en un lugar más de la franquicia de Hoteles Misión, así que puedes hospedarte en cualquiera de sus 94 suites y habitaciones. Además de que ofrece servicio de banquetes para bodas o convenciones.

Ex-hacienda de Chautla, Puebla, México Imagen MCP

Cuál es la trama de Dulce Desafío, la novela que puedes ver completa en ViX



Se trata de las primeras telenovelas juveniles transmitidas en México y producidas por Televisa. Cuenta la historia de Lucero Sandoval, una joven rebelde que estudia en el Instituto Femenino La Casa de Piedra y sufre porque su mamá murió y su papá Santiago Sandoval (Enrique Elizalde) no le presta demasiada atención, lo que ella traduce en rebeldía y mala conducta en el colegio.

La vida de la protagonista dará un giro cuando aparezca Enrique Toledo, un psicólogo que llegará a aconsejar y orientar a las jóvenes estudiantes del internado, y tratará de poner un poco de orden.