Cómo y dónde ver completa la novela Dulce Desafío de finales de los 80, con Adela Noriega y Eduardo Yáñez

A partir del 15 de julio la plataforma ViX lanza la versión remasterizada de la telenovela Dulce Desafío de 1988, en la que Adela Noriega y Eduardo Yáñez tienen los roles protagónicos y están acompañados por actores de renombre.

Adela Noriega interpreta a Lucero Sandoval, una joven de 17 años, y Eduardo Yáñez a Enrique Toledo, un joven psicólogo del que se enamorará y por el que enfrentará amargos y dulces desafíos.

ViX tiene ya disponibles los 100 capítulos de Dulce Desafío , telenovela que contó con la producción de Julissa y Eugenio Cobo y fue dirigida por el reconocido cineasta Arturo Ripstein (El Castillo de la Pureza, Profundo Carmesí, El Lugar Sin Límites, quien tuvo en esta historia uno de sus pocos trabajos para televisión.

Cuál es la trama de Dulce Desafío, la novela que puedes ver completa en ViX



Se trata de las primeras telenovelas juveniles transmitidas en México y producidas por Televisa. Cuenta la historia de Lucero Sandoval, una joven rebelde que estudia en el Instituto Femenino La Casa de Piedra y sufre porque su mamá murió y su papá Santiago Sandoval (Enrique Elizalde) no le presta demasiada atención, lo que ella traduce en rebeldía y mala conducta en el colegio.

La vida de la protagonista dará un giro cuando aparezca Enrique Toledo, un psicólogo que llegará a aconsejar y orientar a las jóvenes estudiantes del internado, y tratará de poner un poco de orden.

Lucero y Enrique se enamorarán y tendrán que defender su amor no solo por la diferencia de edades, sino de todos aquellos personajes que buscarán hacerles la vida imposible.

¿Quiénes fueron las estrellas juveniles y de renombre que actuaron en Dulce Desafío?



Dulce Desafío fue en semillero de grandes talentos; el elenco juvenil estuvo integrado por figuras que en los años venideros fueron protagonistas. Algunos nombres que destacan son el de Angélica Rivera, Chantal Andere, Ana Patricia Rojo, Celina del Villar, Ginny Hoffman, Armando Araiza, por mencionar algunos. Dichos actores y actrices fueron los encargados de dar vida al grupo de amigas y amigos de Lucero Sandoval.

En cuanto a grandes figuras, esta telenovela contó con la participación de estrellas de la talla de Enrique Lizalde, Olivia Collins, Beatriz Aguirre, Lilia Prado, Alberto Estrella, Luisa Huertas, Ana Celia Urquidi, entre otros.

No te pierdas de este drama juvenil a partir de este 15 de julio por la plataforma ViX.