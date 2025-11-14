Bajo un Volcán: la nueva película de William Levy que combina pasión y la fuerza de la naturaleza

William Levy se ha posicionado como uno de los mejores actores en producciones de acción. Primero lo vimos en la emocionante serie Arcadia (disponible en ViX) y ahora llega su nueva película: Bajo un Volcán.

Bajo un Volcán: fecha de estreno de película en ViX

La película Bajo un Volcán se estrena en exclusiva en ViX el próximo viernes 21 de noviembre. El filme es del género drama y tiene una duración de 90 minutos.

Bajo un Volcán: ¿de qué trata la película?

El protagonista es el capitán y piloto militar Mario Asensio (William Levy), quien llega a Tenerife (la isla más grande de las Islas Canarias, en España) para controlar la situación ante la posible erupción de un volcán.

Sin embargo, cuando llega ahí se encuentra con que dicha erupción parece haber remitido y la opinión de los expertos está dividida. Dani (Maggie Civantos), una conocida vulcanóloga, asegura que el peligro no ha pasado y trata de advertirle al comité científico de una violenta reactivación, pero eso le genera muchos conflictos.

Por desgracia, Dani tenía razón y el pueblo Garachico está bajo una gran amenaza. A pesar de que van contra reloj y hay mucho por hacer para salvar a la población, la atracción entre Mario y Dani es inevitable, tanto como la catástrofe natural.

Imagen ViX

Bajo un Volcán: el elenco de la película

La película, dirigida por Martín Cuervo y rodada en Tenerife, España, cuenta con las actuaciones de un gran reparto: