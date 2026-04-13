ViX.

Amor Amargo: un doloroso pasado, las traiciones y la venganza no los dejarán ser felices

ViX sigue sumando importantes títulos a su amplio catálogo de telenovelas y ahora llega el estreno de Amor Amargo.

¡Lo mejor está en ViX! Disfruta de entretenimiento sin límites, tus shows preferidos y la mayor oferta de canales gratis en español.

Vanessa Mena's profile picture
Por:Vanessa Mena
add
Síguenos en Google
Video Mi Rival: una historia con traiciones, intrigas y mucha pasión

Luego del estreno (y gran éxito) de la telenovela Mi Rival, ViX estrena un clásico de los melodramas que no te puedes perder: Amor Amargo. Entérate de todos los detalles.

Amor Amargo: fecha de estreno de la telenovela en ViX

PUBLICIDAD

La telenovela Amor Amargo se estrena en el servicio de streaming ViX el próximo lunes 20 de abril. Consta de 82 episodios, como una duración de 60 minutos cada uno.

Más sobre ViX.

Juego de Voces: Hermanos y Rivales: recap episodio 4
0:30

Juego de Voces: Hermanos y Rivales: recap episodio 4

ViX
Tráiler de la película ¿Quieres Ser Mi Novia?: estreno en ViX el 17 de abril
2:00

Tráiler de la película ¿Quieres Ser Mi Novia?: estreno en ViX el 17 de abril

ViX
¿Quieres Ser Mi Novia?: la segunda película de Ludwika Paleta y Juanpa Zurita llega a ViX
2 mins

¿Quieres Ser Mi Novia?: la segunda película de Ludwika Paleta y Juanpa Zurita llega a ViX

ViX
Juego de Voces: Hermanos y Rivales: avance del cuarto programa
0:31

Juego de Voces: Hermanos y Rivales: avance del cuarto programa

ViX
Hice Match con el Hombre Equivocado: una traición la llevará hasta los brazos de su amor verdadero
2 mins

Hice Match con el Hombre Equivocado: una traición la llevará hasta los brazos de su amor verdadero

ViX
Hice Match con el Hombre Equivocado: disfruta el episodio 0 de la micronovela de ViX MicrO
1:17

Hice Match con el Hombre Equivocado: disfruta el episodio 0 de la micronovela de ViX MicrO

ViX
ViX Música All-Access celebra el legado de Sergio George con un programa especial
2 mins

ViX Música All-Access celebra el legado de Sergio George con un programa especial

ViX
ViX Música All-Access: tráiler del programa dedicado a Sergio George
0:30

ViX Música All-Access: tráiler del programa dedicado a Sergio George

ViX
Valentina, Mi Amor Especial: la telenovela que va más allá del romance y habla sobre autismo
2 mins

Valentina, Mi Amor Especial: la telenovela que va más allá del romance y habla sobre autismo

ViX
Juego de Voces: Hermanos y Rivales, recap episodio 3
0:30

Juego de Voces: Hermanos y Rivales, recap episodio 3

ViX

¿De qué trata la telenovela Amor Amargo, que puedes ver en ViX?

La trama se desarrolla en el pintoresco pueblo de Todos los Santos. Tras la trágica y misteriosa muerte de su padre, Tomás Jiménez (Andrés Palacios) regresa al lugar decidido a encontrar la verdad y cobrar venganza.

Sin embargo, su camino se cruza con el de Gabriela Miranda (Ana Belena), una mujer idealista y responsable, que lucha por el bienestar de las artesanas locales.

El conflicto principal surge cuando Tomás descubre que la principal sospechosa del destino de su padre es Leonor San José (Daniela Romo), la poderosa y fría abuela de Gabriela.

Atrapado entre el odio hacia la familia San José y el gran amor que siente por Gabriela, Tomás tendrá que decidir si busca justicia o sigue el llamado de su corazón.

Conoce al elenco de la telenovela Amor Amargo

Estos talentosos actores y actrices conforman el reparto de la telenovela Amor Amargo, que puedes ver en ViX:

  • Andrés Palacios como Tomás Jiménez
  • Ana Belena como Gabriela Miranda
  • Daniela Romo como Leonor San José
  • Arturo Peniche como Enrique Olivares
  • Cynthia Klitbo como Beatriz San José
  • Francisco Gattorno como Jaime Jiménez
  • Martha Julia como Magdalena Murray
Relacionados:
ViX.Telenovelas