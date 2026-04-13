ViX. Amor Amargo: un doloroso pasado, las traiciones y la venganza no los dejarán ser felices ViX sigue sumando importantes títulos a su amplio catálogo de telenovelas y ahora llega el estreno de Amor Amargo.



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Video Mi Rival: una historia con traiciones, intrigas y mucha pasión

Luego del estreno (y gran éxito) de la telenovela Mi Rival, ViX estrena un clásico de los melodramas que no te puedes perder: Amor Amargo. Entérate de todos los detalles.

Amor Amargo: fecha de estreno de la telenovela en ViX

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La telenovela Amor Amargo se estrena en el servicio de streaming ViX el próximo lunes 20 de abril. Consta de 82 episodios, como una duración de 60 minutos cada uno.

¿De qué trata la telenovela Amor Amargo, que puedes ver en ViX?

La trama se desarrolla en el pintoresco pueblo de Todos los Santos. Tras la trágica y misteriosa muerte de su padre, Tomás Jiménez (Andrés Palacios) regresa al lugar decidido a encontrar la verdad y cobrar venganza.

Sin embargo, su camino se cruza con el de Gabriela Miranda (Ana Belena), una mujer idealista y responsable, que lucha por el bienestar de las artesanas locales.

El conflicto principal surge cuando Tomás descubre que la principal sospechosa del destino de su padre es Leonor San José (Daniela Romo), la poderosa y fría abuela de Gabriela.

Atrapado entre el odio hacia la familia San José y el gran amor que siente por Gabriela, Tomás tendrá que decidir si busca justicia o sigue el llamado de su corazón.

Conoce al elenco de la telenovela Amor Amargo

Estos talentosos actores y actrices conforman el reparto de la telenovela Amor Amargo, que puedes ver en ViX: