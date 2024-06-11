Adrenalina muy Padre en ViX trae las mejores películas de acción para papá

Consiente a papá en su día con películas de acción dignas de un maratón con palomitas y dulces. Actores consagrados como Kevin Costner, Mel Gibson, Dwayne Johnson, Gerard Butler son algunos de los protagonistas de estas historias que mantendrán al jefe de la familia al filo de su asiento.

Transformers 4: La Era de la Extinción



Película de 2014 de acción y ciencia ficción, (disponible n ViX Premiere) - protagonizada por Mark Walberg, producida por Steven Spielberg y dirigida por Michael Bay. En esta entrega aparecen por primera vez los Dinobots y regresan personajes como Optimus Prime, Bumblebee, Raychet, entre otros. Una compañía de tecnología construye sus propios robots, experimentando con los Autobots. A la vez, Optimus Prime, ayudado por un mecánico y su hija, intenta resguardar una pieza metálica que podría extinguir a la humanidad si cae en manos enemigas.

Transformers 4: Age of Extinction en ViX Imagen ViX

Rampage



Papá tiene otra opción más de película de acción, basada en el clásico videojuego de 1986, con el favorito de Hollywood, Dwayne Johnson, así como Joe Manganiello. La trama es de un primatólogo que debe evitar una catástrofe mundial. Cuando tres animales diferentes se infectan con un patógeno peligroso, adquieren habilidades muy peligrosas y el tamaño de un edificio, por lo que un primatólogo y un genetista se unen para evitar que destruyan Chicago. Disfrútala en ViX AQUÍ .

Rampage en ViX Imagen ViX

Geotormenta



Ahora toca el turno de Gerard Butler, en su papel como ingeniero de diseñador de satélites que debe de viajar al espacio para salvar al planeta de una tormenta artificial de proporciones épicas, ya que hubo una falla en la cadena de los satélites meteorológicos de la tierra. No te pierdas esta impactante historia en ViX y mira también las actuaciones de Ed Harris, Andy García y un gran elenco.

Geotormenta en ViX Imagen ViX

Payback



Mel Gibson protagonizó en 1999 está cinta en la que interpreta a Porter, un ladrón profresional quien junto a su amigo Val (Gregg Henry) planean un atraco; sin embargo, es traicionado por su compañero y esposa, con el objetivo de quedarse con todo el dinero. Porter queda malherido, pero se recuperará para cobrar venganza en contra de Val y su esposa. A papá le encantará esta película de ViX .

Payback de Mel Gibson en ViX Imagen ViX

3 Days to Kill



Kevin Costner es otro de los actores que tenía que ser parte de Adrenalina Muy Padre y lo hace con esta historia llena de acción en la que da vida a un agente moribundo de la CIA que intenta reconectarse con su hija. El personaje recibirá la oferta de utilizar un medicamento experimental que podría salvarle la vida a cambio de una última asignación. Uno de los escritores de 3 Days to Kill es Luc Besson, el francés que tiene entre sus obras El Quinto Elemento, The Transporter, Lucy, entre otras. Disfruta de la actuación de Kevin Costner en ViX .