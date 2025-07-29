Los actores detrás de ¡Mamá, No Me Dejes Morir! y a qué personaje interpretan en el microdrama

Si estás buscando una historia conmovedora y con giros inesperados, ¡Mamá, No Me Dejes Morir! es una de las producciones más impactantes de ViX MicrO que no puedes dejar pasar.

Este microdrama, disponible en la app de ViX, destaca no solo por su intensa trama, también por las actuaciones del talentoso elenco que da vida a los personajes. A continuación, te presentamos a los actores y actrices que protagonizan esta historia sobre el amor de una madre y la importancia de las segundas oportunidades.

¿De qué trata ¡Mamá, No Me Dejes Morir!, uno de los nuevos microdramas de ViX MicrO?

La trama gira en torno a María Eugenia, una mujer viuda que lucha por salvar la vida de su hijo enfermo, Diego. El niño necesita con urgencia un trasplante de riñón, y ella, desesperada, decide buscar apoyo en su suegra, a quien nunca había conocido.

La madre de su difunto esposo acepta cubrir los gastos médicos, pero a cambio le exige la custodia del pequeño. Mientras enfrenta esta dolorosa situación, María Eugenia descubre que su exmarido tenía un hermano gemelo idéntico, por quien comienza a desarrollar sentimientos.

Ellos son los actores de la micronovela ¡Mamá, No Me Dejes Morir!?

Kate García es Maru

La talentosa actriz y productora que protagoniza este microdrama ya había compartido pantalla con Eugenio Derbez en Y Llegaron de Noche, donde interpretó a una de las novias de Drácula. Además de su trabajo en televisión, ha participado en teatro con la obra Nuestro Propio Mundo.

Paulino Corona es Diego

Con tan solo 8 años, Paulino ya egresó del Centro de Educación Artística (CEA) y suma experiencia en proyectos como La Rosa de Guadalupe y Vecinos. También interpreta al payaso Fortachín, personaje que se presenta en múltiples estados del país dentro del circo.

Irene Arcila es Lorenza

Con una trayectoria de más de cuatro décadas, Irene es una figura reconocida en el cine nacional. Ha participado en películas como 'La Diosa del Puerto', 'El Fugitivo de Sonora', 'Mujeres Bravas', y en la clásica telenovela Lazos de Amor, protagonizada por Lucero y disponible en ViX.

Jorge Melo es Gabriel y César

En ¡Mamá, No Me Dejes Morir!, Jorge da vida a los gemelos Gabriel y César, quienes se enamoran de Maru, la mujer que lucha por la custodia de su hijo enfermo. Su carrera incluye apariciones en El Ángel de Aurora, Las Hijas de la Señora García y Esta Historia Me Suena.

Lorena Bargalló es Sofía

Bailarina, conductora y actriz, Lorena ha dejado huella en proyectos como La Rosa de Guadalupe, Vecinos, La CQ: Nuevo Ingreso y Como Dice el Dicho. Su pasión por el arte escénico se refleja en cada personaje que interpreta.

¿Cómo puedo ver completa la micronovela ¡Mamá, No Me Dejes Morir!?