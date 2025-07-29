ViX MicrO

Los actores detrás de ¡Mamá, No Me Dejes Morir! y a qué personaje interpretan en el microdrama

¡Mamá, No Me Dejes Morir! es uno de los siete microdramas que ViX Micro estrenó en julio y ya se ha convertido en todo un éxito. Si quieres conocer al talentoso elenco detrás de esta producción, aquí te contamos dónde los has visto antes.

Descarga ya la app de ViX y disfruta ¡Mamá, No Me Dejes Morir! y todos los microdramas de ViX MicrO en donde estés. Disponible para celular y tablet (iOS y Android).

Lili Diaz's profile picture
Por:Lili Diaz
Video ¡Mamá, No Me Dejes Morir! - Episodio 0

Si estás buscando una historia conmovedora y con giros inesperados, ¡Mamá, No Me Dejes Morir! es una de las producciones más impactantes de ViX MicrO que no puedes dejar pasar.

Este microdrama, disponible en la app de ViX, destaca no solo por su intensa trama, también por las actuaciones del talentoso elenco que da vida a los personajes. A continuación, te presentamos a los actores y actrices que protagonizan esta historia sobre el amor de una madre y la importancia de las segundas oportunidades.

PUBLICIDAD

¿De qué trata ¡Mamá, No Me Dejes Morir!, uno de los nuevos microdramas de ViX MicrO?

La trama gira en torno a María Eugenia, una mujer viuda que lucha por salvar la vida de su hijo enfermo, Diego. El niño necesita con urgencia un trasplante de riñón, y ella, desesperada, decide buscar apoyo en su suegra, a quien nunca había conocido.

La madre de su difunto esposo acepta cubrir los gastos médicos, pero a cambio le exige la custodia del pequeño. Mientras enfrenta esta dolorosa situación, María Eugenia descubre que su exmarido tenía un hermano gemelo idéntico, por quien comienza a desarrollar sentimientos.

Imagen ViX

Ellos son los actores de la micronovela ¡Mamá, No Me Dejes Morir!?

Más sobre ViX MicrO

Estrenos de ViX MicrO en noviembre: pasión, drama y traiciones en las micronovelas de este mes
4 mins

Estrenos de ViX MicrO en noviembre: pasión, drama y traiciones en las micronovelas de este mes

ViX
Sola y Embarazada en un Estacionamiento Abandonado: la micronovela con drama, terror y mucha emoción
1 mins

Sola y Embarazada en un Estacionamiento Abandonado: la micronovela con drama, terror y mucha emoción

ViX
Sola y Embarazada en un Estacionamiento Abandonado: disfruta el episodio 0
1:13

Sola y Embarazada en un Estacionamiento Abandonado: disfruta el episodio 0

ViX
Casi 40, en la Uni y el Profe Está Que Arde es todo pasión y romance: fecha de estreno de la micronovela
2 mins

Casi 40, en la Uni y el Profe Está Que Arde es todo pasión y romance: fecha de estreno de la micronovela

ViX
Casi 40, en la Uni y el Profe Está Que Arde: Disfruta el episodio 0
1:05

Casi 40, en la Uni y el Profe Está Que Arde: Disfruta el episodio 0

ViX
Tóxicos en Línea te atrapará con su historia llena de traiciones y drama (fecha de estreno)
2 mins

Tóxicos en Línea te atrapará con su historia llena de traiciones y drama (fecha de estreno)

ViX
Tóxicos en Línea: Disfruta el episodio 0
0:56

Tóxicos en Línea: Disfruta el episodio 0

ViX
El Precio de Haberte Amado: una intriga familiar separó a los protagonistas de esta micronovela
2 mins

El Precio de Haberte Amado: una intriga familiar separó a los protagonistas de esta micronovela

ViX
El Precio de Haberte Amado: Disfruta el episodio 0
1:01

El Precio de Haberte Amado: Disfruta el episodio 0

ViX
La Doble Vida del Millonario sin Memoria: la micronovela donde el dinero no da la felicidad
2 mins

La Doble Vida del Millonario sin Memoria: la micronovela donde el dinero no da la felicidad

ViX

Kate García es Maru

La talentosa actriz y productora que protagoniza este microdrama ya había compartido pantalla con Eugenio Derbez en Y Llegaron de Noche, donde interpretó a una de las novias de Drácula. Además de su trabajo en televisión, ha participado en teatro con la obra Nuestro Propio Mundo.

Kate García
Kate García
Imagen Instagram

Paulino Corona es Diego

Con tan solo 8 años, Paulino ya egresó del Centro de Educación Artística (CEA) y suma experiencia en proyectos como La Rosa de Guadalupe y Vecinos. También interpreta al payaso Fortachín, personaje que se presenta en múltiples estados del país dentro del circo.

Paulino Corona
Paulino Corona
Imagen Instagram

Irene Arcila es Lorenza

Con una trayectoria de más de cuatro décadas, Irene es una figura reconocida en el cine nacional. Ha participado en películas como 'La Diosa del Puerto', 'El Fugitivo de Sonora', 'Mujeres Bravas', y en la clásica telenovela Lazos de Amor, protagonizada por Lucero y disponible en ViX.

Irene Arcila
Irene Arcila
Imagen Instagram

Jorge Melo es Gabriel y César

En ¡Mamá, No Me Dejes Morir!, Jorge da vida a los gemelos Gabriel y César, quienes se enamoran de Maru, la mujer que lucha por la custodia de su hijo enfermo. Su carrera incluye apariciones en El Ángel de Aurora, Las Hijas de la Señora García y Esta Historia Me Suena.

Jorge Melo
Jorge Melo
Imagen Instagram

Lorena Bargalló es Sofía

Bailarina, conductora y actriz, Lorena ha dejado huella en proyectos como La Rosa de Guadalupe, Vecinos, La CQ: Nuevo Ingreso y Como Dice el Dicho. Su pasión por el arte escénico se refleja en cada personaje que interpreta.

Lorena Bargalló
Lorena Bargalló
Imagen lnstagram

¿Cómo puedo ver completa la micronovela ¡Mamá, No Me Dejes Morir!?

Los primeros capítulos del microdrama están disponibles en las redes sociales oficiales de ViX MicrO ( Instagram, TikTok, Facebook, X). Para disfrutar la historia completa, solo basta con ingresar a la app de ViX, en la sección ViX MicrO. La aplicación está disponible gratis para celulares y tablets con sistema operativo iOS y Android.

Relacionados:
ViX MicrOViX.