Demanda identifica a multimillonario mexicano como el hombre clave en el manejo de influencias de Pemex para contratos de perforadoras

La unión internacional que obtuvo los contratos de Pemex para el alquiler de plataformas marinas de perforación está compuesta por Seamex, Seadrill y Fintech Advisory Inc, esta última controlada por Martínez.

La demanda no acusa a Martínez de pagar sobornos.

Aunque el empresario no acostumbra a dar entrevistas a medios de comunicación, el miércoles al abogado Jay Auslander que lo representa a él y a las empresas de la unión internacional, rechazó categóricamente los señalamientos de la demanda y ofreció a Univision Investiga una explicación de los motivos que movieron a Oro Negro a querellarse.

Auslander afirmó que "la sugerencia de Oro Negro de conductas impropias ya sean de Seamex, y sus asociados Fintech y Seadrill o del señor Martínez, no son más que puntos de distracción difamatorios y falsos para distraer al público y a los funcionarios de la verdadera razón del colapso de Oro Negro: malas decisiones de negocios".

Posando como inversionistas, detectives de Black Cube, una firma de investigaciones privadas compuesta en su mayoría por ex integrantes de los servicios de inteligencia de Israel, interrogaron a varios directivos de Pemex sobre cómo operaban los pagos y las influencias en la petrolera.

Históricamente, Pemex ha pagado por el alquiler de cada plataforma un promedio de 130 mil dólares diarios. En la conversación grabada el 26 de septiembre de 2017 en Ciudad de México, Escobar explica que un día le informaron a una persona que no identifica que le retirarían unos contratos.

"'Ya no son tuyos, te van a dar una lana pero ya no eres tú, va a ser él', y así entró David Martínez", dice Escobar, quien fue Jefe de Procura de Pemex de 2013 a 2016. Más tarde agregó: “No, de hecho te digo, Seadrill entró a México por esta persona. David Martínez es la única persona por la que entró a México Seadrill”. Univision no localizó a Escobar.