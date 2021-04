Informe sobre caso de Vanessa Guillén muestra cómo el soldado acusado de matarla burló la vigilancia

Un año después del asesinato de Vanessa Guillén, su familia sigue buscando respuestas. "Ha pasado un año y todavía no hay respuestas ni motivos", dijo a Univision Noticias Lupe Guillén, la hermana de 17 años de Vanessa.

Cuatro páginas del informe, obtenidas por The Washington Post antes de su publicación el viernes, ofrecen nuevos detalles sobre cómo el supuesto asesino Aaron Robinson se escapó el 30 de junio, a pesar de que los líderes lo habían puesto bajo vigilancia.

Los documentos obtenidos por The Post no dicen dónde consiguió Robinson el arma que luego utilizó para dispararse. Se espera que el informe completo examine las medidas adoptadas por la cadena de mando de Guillén en medio de su desaparición y asesinato.

Robinson bajo guardia

"Cariño, han encontrado trozos"

Dos minutos después del texto, a las 10:02 p.m., Robinson pareció llamar a su madre y le dijo: "No creas lo que oyes de mí", relató un soldado, y susurró al teléfono durante otra llamada. Robinson salió corriendo de la habitación hacia las 10:05 p.m., logrando evador al guardia y la Policía Militar que llegó dos minutos después.

La familia busca respuestas

La familia Guillén ha criticado al Ejército por no haber investigado adecuadamente la desaparición de Guillén en abril de 2020, así como la falta de explicaciones a la familia a lo largo de la investigación.

"Ellos nunca buscaron a mi hija. A mí no me hizo caso ningún comandante de esa base, ni un general. Se burlaban de mí", dijo Gloria Guillén a Univisión durante una reciente entrevista. "Quiero la verdad en mis manos. Porque esto es un dolor que no se lo deseo a nadie", agregó.