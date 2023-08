AMLO no va a cambiar su política de “abrazos, no balazos” y, por lo tanto, será recordado como el presidente con más muertos durante su sexenio en la historia moderna de México. Pero con elecciones en México y Estados Unidos coincidiendo en el 2024 se abre una nueva posibilidad de liderazgo y cooperación. Y nos conviene a los dos países. Estados Unidos no puede seguir teniendo tantos muertos por sobredosis de fentanilo, ni México aguantar esa creciente ola de masacres e impunidad.