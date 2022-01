La salida del paraíso

A pesar de no tener síntomas graves, la película mental siempre se adelantaba. ¿Y si me da pulmonía y tengo que ir al hospital? ¿Y si cierran el aeropuerto o cancela sus vuelos la línea aérea? Y si este archipiélago africano se queda sin pruebas, al igual que otros países del mundo, ¿cómo regreso a Estados Unidos? No lo hablamos lo suficiente, pero el estrés crónico y los daños a la salud mental nos han marcado profundamente en estos casi dos años de pandemia. Me hice una rutina de ejercicios, comidas, escritura, lectura, videos y contactos para no perder el balance interno. Me tomaba la temperatura y los niveles de oxígeno varias veces al día (iba bien preparado). Y me puse a esperar y esperar.