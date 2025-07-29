Margarita, Que Tu Cuento Valga la Pena es la nueva serie juvenil de UNIMÁS: te contamos de qué trata
Margarita, Que Tu Cuento Valga la Pena es la nueva serie de UNIMÁS que promete atrapar tanto al público juvenil como adulto. ¡Entérate de qué trata!
UNIMÁS es el canal del que no querrás despegarte en el verano, pues, en agosto llegan estrenos para todos los gustos, desde K-dramas hasta series juveniles, como Margarita, Que Tu Cuento Valga la Pena.
¿De qué trata Margarita, Que Tu Cuento Valga la Pena
? La sinopsis de la nueva serie en UNIMÁS
La historia se centra en una joven huérfana llamada Margarita. Ella desconoce su pasado, pero es hija de Máximo y Florencia, monarcas de Krikoragán que fueron desplazados durante una guerra civil. Con tal de proteger a sus trillizos, los reyes separaron a sus hijos y a cada uno lo mandaron a vivir con diferentes amigos.
Margarita tuvo la suerte de quedar a cargo de Anieta, una amiga de Máximo que, después de no tener noticias sobre sus padres, la crió en un pequeño pueblo junto al mar. Cuando ella falleció, un diplomático llamado Pierre acogió a Margarita y la llevó consigo por todo el mundo. Lamentablemente, él también murió, dejando a la joven desahuciada.
Pese a que ha vivido grandes pérdidas y tragedias en su corta vida, Margarita mantiene un espíritu alegre y el sueño de cultivar sus habilidades artísticas.
Su gran oportunidad llegará en la forma de un concurso de talentos organizado por Delfina Santillán, una mujer frívola, adinerada y dispuesta a hacer de todo para ganar la simpatía de los demás. Lo que ninguna de las dos sospecha es que Delfina es, en realidad, tía de Margarita.
La trama de Margarita, Que Tu Cuento Valga la Pena se complica aún más al descubrir que, años atrás, Delfina adoptó a una niña y la hizo pasar como Margarita para quedarse con la fortuna de su hermana.
¿Dónde puedo ver Margarita, Que Tu Cuento Valga la Pena
?
La serie juvenil se transmitirá por la señal de UNIMÁS a partir del 11 de agosto.
Fecha de estreno y horario de Margarita, Que Tu Cuento Valga la Pena
en UNIMÁS
Margarita, Que Tu Cuento Valga la Pena se estrena el 11 de agosto en UNIMÁS a las 5P/4C. Podrás ver los capítulos de esta serie de lunes a viernes en el mencionado horario.