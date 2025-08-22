Margarita, Que Tu Cuento Valga la Pena: La edad de los actores vs la edad de sus personajes

Video Margarita se arma de valor para salvar al perrito Jean Paul

Margarita, Que Tu Cuento Valga la Pena se estrenó en UNIMÁS el 11 de agosto y algo que ha llamado mucho la atención es la edad del elenco.

Margarita, Que Tu Cuento Valga la Pena: la edad de los actores vs. sus personajes

PUBLICIDAD

Cuando se trata de series juveniles como esta, no siempre coincide la edad de los actores con las de sus personajes, pues muchas veces los artistas se ven más jóvenes de lo que son.

La edad de Mora Bianchi, Margarita en Margarita, Que Tu Cuento Valga la Pena

Aunque la protagonista de la serie no menciona mucho su edad, sabemos que tiene 17 años. Esto, debido a que Pierre, su último tutor, falleció cuando ella tenía 15 años, tras lo cual pasó un par de años en orfanatos y hogares de tránsito.

Mora Bianchi actualmente tiene 20 años, pero en 2024, cuando se estrenó la primera temporada de Margarita, Que Tu Cuento Valga la Pena, tenía 19, apenas un par más que su personaje.

Margarita, Que Tu Cuento Valga la Pena, la nueva serie juvenil de UNIMÁS. Imagen MADD Entertainment.

La edad de Lola Abraldes, que es Daisy Santillán en Margarita, Que Tu Cuento Valga la Pena

En la ficción, Lola le da vida a la joven que tomó la identidad de Margarita por un capricho de Delfina. Por ello, se infiere que también tiene 17 años.

En la vida real, la actriz es un poco mayor que su personaje y que su compañera Mora Bianchi. Según medios argentinos, ya había cumplido los 21 años cuando inicio la serie.

Lola Abraldes es Daisy Santillán en Margarita, que tu cuento valga la pena. Imagen MADD Entertainment

La edad de Ramiro Spangenberg (Merlín en Margarita, Que Tu Cuento Valga la Pena)

Él será próximo rey de Krikoragán, como consecuencia de la revuelta que destronó a Florencia y Máximo. Este personaje es tres años mayor que Margarita, así que tiene 20 años. Esto lo sabemos porque ya asiste a la universidad y, a diferencia de la protagonista, sí recuerda algunos eventos del final de la anterior dinastía.

PUBLICIDAD

En la vida real, el actor tenía 23 años cuando se estrenó la primera temporada de Margarita, Que Tu Cuento Valga la Pena. Es el mayor de los integrantes del elenco.

Ramiro Spangenberg es Merlín en Margarita, que tu cuento valga la pena. Imagen MADD Entertainment

La edad de Mateo Belmonte, quien le da vida a ‘Rey’ en Margarita, Que Tu Cuento Valga la Pena

Él es un chico carismático de 18 años que conoce muy bien sus encantos y no duda en usarlos para su beneficio. También es uno de los intereses románticos de Margarita.

El actor Mateo Belmonte tenía 19 años cuando se estrenó la serie en la que le da vida a ‘Rey’.

Mateo Belmonte interpreta a ‘Rey’ en Margarita, Que Tu Cuento Valga La Pena. Imagen MADD Entertainment.

La edad de Tomás Benítez, el actor de Pipe en Margarita, Que Tu Cuento Valga la Pena

En Margarita, Que Tu Cuento Valga la Pena interpreta al mejor amigo de Margarita, con quien comparte edad, aventuras y hasta tragedias, siempre está dispuesto a ayudar a su compañera.

En la vida real, Tomás Benítez es un influencer que ganó popularidad por sus coreografías contemporáneas en redes sociales; tenía 18 años cuando salió la serie, apenas un año más que su personaje.

Tomás Benítez interpreta a Pipe en Margarita, Que Tu Cuento Valga la Pena. Imagen MADD Entertainment.

La edad de Isabel Macedo, quien da vida a Delfina Santillán en Margarita, Que Tu Cuento Valga la Pena

Aunque nadie lo sabe, ella es la tía biológica de Margarita, la media hermana de su mamá. Oculta oscuros secretos, empezando por el hecho de que, años atrás, hizo pasar a otra niña como la princesa de Krikoragán hacerse de una gran fortuna y reiniciar su vida.

En Margarita, Que Tu Cuento Valga la Pena, Delfina Santillán tiene 42 años, mientras que, en la vida real, la actriz Isabel Macedo tenía 49 años cuando se estrenó la serie.

Margarita, la nueva serie juvenil de UNIMÁS. Imagen MADD Entertainment.

La edad de Fran Ruiz Barlett, quien interpreta a Salo en Margarita, Que Tu Cuento Valga la Pena

El publicista encargado de limpiar y mejorar la imagen de Delfina acaba de llegar a la cuarta década de vida en la ficción. En la vida real, el actor comparte la misma edad con su personaje.

PUBLICIDAD

La edad de Mery del Cerro (Yamila en Margarita, Que Tu Cuento Valga la Pena)

Ella es la joven encargada de la imagen de Delfina en redes sociales y de reinventar la historia que se cuenta de ella en la esfera digital. Pese a su relación laboral, Yamila se comporta más como la fan número uno de su jefa, al punto tal de copiarle el estilo y parecer su gemela.

El personaje de Yamila tiene 34 años en la primera temporada de Margarita, Que Tu Cuento Valga la Pena, mientras que la actriz Mery del Cerro ya había llegado a los 39 cuando se estrenó la serie.