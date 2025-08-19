Margarita, Que Tu Cuento Valga la Pena tiene grandes talentos juveniles: Conoce al elenco

Video Margarita se arma de valor para salvar al perrito Jean Paul

Margarita, Que Tu Cuento Valga La Pena es uno de los estrenos de UNIMÁS que prometen atrapar a la audiencia este verano. Se trata de una serie juvenil centrada en Margarita, una chica huérfana que desconoce sus orígenes, pero es heredera de los monarcas de Krikoragán, quienes perdieron el trono por una guerra civil.

Pese a las tragedias que han marcado su vida, Margarita mantiene un espíritu noble y optimista, que le ayudará en la búsqueda de su identidad y la lucha por convertirse en una reconocida artista.

Quién es quién en Margarita, Que Tu Cuento Valga la Pena: actores y personajes

Te contamos quiénes son los actores y actrices conforman el elenco de la serie y a qué personaje interpreta cada uno.

Mora Bianchi es Margarita

La protagonista de la serie tiene dos historias: la que conoce y la que desconoce. Ella es una de los tres herederos de Florencia y Máximo, el anterior rey de Krikoragán, una pequeña nación de Medio Oriente.

Sus vidas cambiaron cuando un grupo de rebeldes tomaron el poder. Al darse cuenta de que sus hijos corrían peligro, los reyes los enviaron lejos. Así fue como Margarita creció con diferentes personas y sin saber su origen.

Pese a las tragedias que han marcado su vida, ella encontrará la manera de encontrar el brillo en cada cosa que la rodea.

Uno de sus más grandes sueños es convertirse en una artista reconocida, capaz de lograr lo mismo o más que Delfina Santillán.

Margarita, Que Tu Cuento Valga la Pena, la nueva serie juvenil de UNIMÁS. Imagen MADD Entertainment.

Isabel Macedo es Delfina Santillán

Delfina es la malvada media hermana de Florencia, quien, durante años, fraguó planes para acabar con ella.

Su odio es tal que, cuando la guerra civil amenazó la vida de los reyes de Krikoragán, se alegró y usó la situación a su beneficio. Por consejo de Severino, un diplomático de dicho país, adoptó a una pequeña con aproximadamente la misma edad de Margarita y la hizo pasar por su sobrina para quedarse con la fortuna de su hermana.

Con ese dinero, Delfina se reinventó y se convirtió en una influencer, referente de la moda y el lifestyle, un ícono de la cultura pop. Sin embargo, toda su imagen se caería si el público conociera la historia completa.

Margarita, la nueva serie juvenil de UNIMÁS. Imagen MADD Entertainment.

Lola Abraldes es Daisy Santillán

Daisy es la pequeña, ahora adolescente, que Delfina recogió de un orfanato e hizo pasar como la hija de Florencia. Toda su vida ha creído la historia de sus padres fueron los reyes de Krikoragán, aunque vive con su tía.

Dado que todos a su alrededor la tratan como la princesa que creen que es, Daisy ha aprendido a ser muy cautelosa con quien se relaciona.

Lola Abraldes es Daisy Santillán en Margarita, que tu cuento valga la pena. Imagen MADD Entertainment

Ramiro Spangenberg es Merlín

Merlin es el hijo mayor de Pío Pietro, el nuevo rey de Krikoragán después de la revolución, y, por lo tanto, también el nuevo heredero al trono.

Desde que era niño, Merlín atendió las mejores universidades de Europa, pues su padre buscaba prepararlo para su futuro. Sin embargo, siempre fue un chico inquieto y rebelde, por lo que frecuentemente se enredaba en problemas que terminaban por expulsarlo.

Pío Pietro decide enviar a su hijo a una universidad cerca de Buenos Aires, Argentina, con la que Krikoragán tiene fuertes lazos. Una vez ahí, Merlín intentará completar un plan secreto: encontrar a la hija de Florencia y Máximo para devolverle el lugar que le corresponde.

Ramiro Spangenberg es Merlín en Margarita, que tu cuento valga la pena. Imagen MADD Entertainment

Mateo Belmonte es ‘Rey’

Mateo, mejor conocido como Rey, es un chico que atrapa miradas a donde sea que vaya y desde pequeño aprendió a usarlo a su favor. En Margarita, Que Tu Cuento Valga La Pena, fingirá querer conquistar a la protagonista para cumplir sus metas.

Mateo Belmonte es ‘Rey’ en Margarita, que tu cuento valga la pena. Imagen MADD Entertainment

Rafael Ferro es Severino

Él es el exdiplomático que urdió el plan de suplantación de la identidad de Margarita: se encargó de falsificar las pruebas que acreditaban a Daisy como la hija de Florencia y cobró una gran suma por este trabajo. Además, está enamorado de Delfina.

Rafael Ferro es Severino en Margarita, que tu cuento valga la pena. Imagen MADD Entertainment

Julia Calvo es Ada

Ada era una empleada de la corte de Krikoragán. Después de que Delfina adoptó a Daisy, algunos de los antiguos aliados de Florencia y Máximo la enviaron a trabajar con ella, para que se quedara a cargo de la pequeña princesa.

Este personnaje le hace justicia a su nombre, pues verdaderamente parece el hada madrina de Daisy: ha estado a su lado toda su vida, siempre la ayuda y es su consejera.

Julia Calvo es Ada en Margarita, que tu cuento valga la pena. Imagen MADD Entertainment

María del Cerro es Yamila

Yamila es la mano derecha de Delfina: la encargada de su éxito en redes sociales y encargada de reescribir la historia que cuenta al mundo.

En realidad, Yamila quiere ser como Delfina. Tanto, que copia su estilo de vestir y hasta el color de su cabello.

Graciela Stéfani es ‘Malala’

Malala es la madre de Delfina. Años atrás, intentó controlar a su hija para, juntas, acabar con Florencia, pero no lo lograron. Cuando Delfina obtuvo la fortuna de su media hermana, envió a su mamá a una casa lejos y le pasa una mensualidad para que no se interponga con sus planes de reinventarse.

Graciela Stéfani es ‘Malala’ en Margarita, que tu cuento valga la pena. Imagen MADD Entertainment

¿Dónde puedo encontrar la serie Margarita, Que Tu Cuento Valga la Pena?