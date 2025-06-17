Goblin: El Guardián llega a UNIMÁS: ¿Cuándo se estrenará este K-drama y de qué trata?

Video El guapo protagonista de 'Urgencias existenciales', el k-drama que está triunfando en Netflix

Las series de televisión coreanas, conocidas como K-dramas, revolucionaron la pantalla chica en pocos años gracias a sus historias llenas de romance, suspenso y actores que hoy en día son considerados galanes internacionales.

Si bien existen múltiples producciones dentro de este género, una de las más recordadas es Goblin: El guardián.

¿Cuál es la historia del K-drama Goblin: El Guardián?

Lanzada en 2016, esta narrativa tiene como protagonisra a Kim Shin, un valiente guerrero del antiguo clan Goryeo que fue traicionado y ejecutado. Sin embargo, su existencia no termina ahí, ya que es transformado en un goblin, es decir, un duende inmortal con habilidades sobrenaturales.

Aunque se pensaría que Kim Shin se sentiría afortunado por su eternidad, ocurre todo lo contrario: desea acabar con su vida, pues ha visto morir a todos sus seres queridos y se siente profundamente solo.

Para lograr su propósito necesita encontrar a 'la novia del goblin', una joven con la capacidad de ver espíritus y que puede extraer la espada que lleva clavada en el pecho.

Es así como conoce a Ji Eun-tak, una estudiante con ese don especial, a quien intenta persuadir para que lo ayude; sin embargo, el plan inicial se complica cuando ambos comienzan a enamorarse.

¿Cuándo se estrenará Goblin: El Guardián en UNIMÁS?

El aclamado drama coreano se sumará a la programación de Univision y podrá verse a partir del 09 de julio a las 10P/9C por UNIMÁS.

Con solo 16 capítulos, Goblin: El guardián promete mantener al público expectante con sus sorpresivos giros, momentos emotivos y los intensos conflictos entre sus protagonistas.

¿Quién es el galán de Goblin: El Guardián?

El atractivo personaje Kim Shin es encarnado por el reconocido actor surcoreano Gong Yoo, quien ha participado en otros k-dramas como 'Big' y 'Dating Agency: Cyrano'.

No obstante, alcanzó fama mundial por su actuación en la película 'Estación Zombie: Tren a Busan' y en la exitosa serie de Netflix 'El juego del calamar', donde interpreta a "El Reclutador", un misterioso hombre de traje que selecciona a los posibles concursantes del macabro juego.