Goblin, El Guardián

Goblin: El Guardián llega a UNIMÁS: ¿Cuándo se estrenará este K-drama y de qué trata?

Los K-dramas son historias originarias de Corea del Sur y con el paso de los años, se volvieron un fenómeno mundial. Sin duda, uno de los más queridos es Goblin: El Guardián (2016), el cual pronto podrás disfrutar en la pantalla chica de la mano de UNIMÁS.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Lili Diaz's profile picture
Por:Lili Diaz
Video El guapo protagonista de 'Urgencias existenciales', el k-drama que está triunfando en Netflix

Las series de televisión coreanas, conocidas como K-dramas, revolucionaron la pantalla chica en pocos años gracias a sus historias llenas de romance, suspenso y actores que hoy en día son considerados galanes internacionales.

Si bien existen múltiples producciones dentro de este género, una de las más recordadas es Goblin: El guardián.

PUBLICIDAD

¿Cuál es la historia del K-drama Goblin: El Guardián?

Lanzada en 2016, esta narrativa tiene como protagonisra a Kim Shin, un valiente guerrero del antiguo clan Goryeo que fue traicionado y ejecutado. Sin embargo, su existencia no termina ahí, ya que es transformado en un goblin, es decir, un duende inmortal con habilidades sobrenaturales.

Más sobre Goblin, El Guardián

Ji Eun-tak sacrifica su vida para evitar una tragedia
3:59

Ji Eun-tak sacrifica su vida para evitar una tragedia

UNIMÁS
Kim Shin le aclara a Ji Eun-tak que siempre ha sido el amor de su vida
3:45

Kim Shin le aclara a Ji Eun-tak que siempre ha sido el amor de su vida

UNIMÁS
Ji Eun-tak finalmente recuerda su historia de amor con Kim Shin
3:51

Ji Eun-tak finalmente recuerda su historia de amor con Kim Shin

UNIMÁS
La Parca rompe en llanto al ver de regreso a Kim Shin y pedirle perdón
3:34

La Parca rompe en llanto al ver de regreso a Kim Shin y pedirle perdón

UNIMÁS
Ji Eun-tak rompe en llanto al ver partir a Kim Shin para siempre
4:14

Ji Eun-tak rompe en llanto al ver partir a Kim Shin para siempre

UNIMÁS
La Parca enfrenta a Park Joong-heon para salvar la vida de Sunny
3:25

La Parca enfrenta a Park Joong-heon para salvar la vida de Sunny

UNIMÁS
Ji Eun-tak se ve cara a cara con un misterioso y tétrico hombre
3:31

Ji Eun-tak se ve cara a cara con un misterioso y tétrico hombre

UNIMÁS
La Parca le revela a Sunny su verdadera identidad
3:31

La Parca le revela a Sunny su verdadera identidad

UNIMÁS
Sunny rompe para siempre su romance con La Parca
3:40

Sunny rompe para siempre su romance con La Parca

UNIMÁS
La Parca quiere saber si Sunny es la reencarnación de la hermana de Kim Shin
4:09

La Parca quiere saber si Sunny es la reencarnación de la hermana de Kim Shin

UNIMÁS

Aunque se pensaría que Kim Shin se sentiría afortunado por su eternidad, ocurre todo lo contrario: desea acabar con su vida, pues ha visto morir a todos sus seres queridos y se siente profundamente solo.

Para lograr su propósito necesita encontrar a 'la novia del goblin', una joven con la capacidad de ver espíritus y que puede extraer la espada que lleva clavada en el pecho.

Es así como conoce a Ji Eun-tak, una estudiante con ese don especial, a quien intenta persuadir para que lo ayude; sin embargo, el plan inicial se complica cuando ambos comienzan a enamorarse.

¿Cuándo se estrenará Goblin: El Guardián en UNIMÁS?

El aclamado drama coreano se sumará a la programación de Univision y podrá verse a partir del 09 de julio a las 10P/9C por UNIMÁS.

Con solo 16 capítulos, Goblin: El guardián promete mantener al público expectante con sus sorpresivos giros, momentos emotivos y los intensos conflictos entre sus protagonistas.

Imagen CJ E&M Media Content Division

¿Quién es el galán de Goblin: El Guardián?

El atractivo personaje Kim Shin es encarnado por el reconocido actor surcoreano Gong Yoo, quien ha participado en otros k-dramas como 'Big' y 'Dating Agency: Cyrano'.

PUBLICIDAD

No obstante, alcanzó fama mundial por su actuación en la película 'Estación Zombie: Tren a Busan' y en la exitosa serie de Netflix 'El juego del calamar', donde interpreta a "El Reclutador", un misterioso hombre de traje que selecciona a los posibles concursantes del macabro juego.

Imagen CJ E&M Media Content Division
Relacionados:
Goblin, El GuardiánK-dramasTelenovelasUNIMÁS

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Dentista
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Tráiler: PRI: Crónica del fin
Tráiler: De viaje con los Derbez (Temporada 5)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD