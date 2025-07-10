Un héroe traicionado, una maldición eterna: Goblin: El Guardián inicia con fuerza en UNIMÁS

Uno de los k-dramas más populares de todos los tiempos, Goblin: El Guardián, llegó a UNIMÁS este 9 de julio, en el horario 10P/9C, y esto es todo lo que ocurrió en el primer capítulo titulado '¿Qué tipo de guardián eres tú?'.

¿Qué pasó en el primer capítulo de Goblin: El Guardián?

La historia nos presenta a Kim Shin, un valiente guerrero de la era antigua, que tras regresar victorioso de una batalla, es acusado de traición por un consejero real, quien convence al joven rey de que debe ser eliminado por representar una amenaza debido a sus destacadas habilidades militares.

Dominado por los celos y el temor, el soberano ordena la ejecución de Kim Shin, así como la de sus tropas, los aldeanos que lo admiraban y de una princesa que aparentemente estaba enamorada de él. Ante esta injusticia, Kim Shin le pide a su teniente que utilice su espada para terminar con su vida, lo cual ocurre cuando el arma es incrustada en su pecho.

Después de su fallecimiento y ante los ojos de su fiel sirviente es transformado en un Goblin, un ente inmortal condenado a presenciar la muerte de sus seres queridos sin poder acompañarlos. Para romper este destino, debe hallar a la "novia del goblin", la única con el poder de liberarlo al retirar la espada que aún lleva en su cuerpo.

Tras renacer, Kim Shin regresa al palacio en busca de justicia y logra eliminar al consejero que convenció al rey de ordenar su ejecución. Posteriormente, toma al nieto de su antiguo sirviente como nuevo acompañante, pero lamentablemente, este fallece ahogado en el mar.

¿Quiénes son los personajes que conocemos en Goblin: El Guardián?

Kim Shin aparece en la Corea moderna, donde entra a una enorme mansión y conoce a Yoo Deok Hwa, un niño que guarda parecido con su antiguo ayudante. Este menor forma parte de una familia que, durante generaciones, ha estado al servicio del goblin, por lo que en el futuro tendrá que atenderlo y acompañarlo en sus necesidades.

También se introduce al Ángel de la Muerte, una entidad sobrenatural visible solo para quienes poseen habilidades especiales. Su tarea es guiar a las almas al más allá. En este episodio inicial se muestra cómo lleva a cabo su labor y que al parecer es un viejo conocido del protagonista, Kim Shin.

En la escena final, se revela un recuerdo del goblin: una mujer está desangrándose en plena calle y él le pide a alguien que la ayude. Aunque se acerca, afirma que no puede intervenir en el destino de los humanos. No obstante, la desesperación de la herida y su ternura lo conmueven, y decide salvarla usando sus poderes.

Instantes después, aparece el Ángel de la Muerte, quien iba a tomar su vida. Se revela que la mujer se llama Ji Yein Hee, y se muestra una tarjeta con la palabra “sin nombre”, afirmando que Kim Shin no rescató solo a una persona, sino a dos contando a su bebé.

