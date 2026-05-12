Univision TelevisaUnivision anuncia grandes estrenos en su Upfront 2026-2027: Infinito Amor, Primeras Citas y más Una vez más, TelevisaUnivision sorprende al público con las nuevas producciones que llegarán en los próximos meses. Estas son las telenovelas, series y realitys que se estrenarán en 2026-2027.



¡Lo mejor está en ViX! Disfruta de entretenimiento sin límites, tus shows preferidos y la mayor oferta de canales gratis en español.

En su Upfront 2026, TelevisaUnivision, la empresa de medios de comunicación en español líder en el mundo, dio a conocer las producciones con las que conquistará al público en el ciclo 2026-2027.

PUBLICIDAD

Telenovelas que se estrenarán en 2026-2027: romance, pasión, traiciones y mucho más

Las novelas continúan teniendo un papel muy importante en la programación y estos son los títulos que se estrenarán en los próximos meses.

Corazón de Oro

Sinopsis: Luz es una humilde vendedora de tacos, mientras que Miguel Ángel es un abogado ciego que desconoce su verdadero origen.

Ellos se verán unidos por una red de mentiras, ya que Luz recibirá una propuesta de negocios engañosa que la llevará de vuelta ante Antonio, un poderoso viñatero a quien no ha visto desde hace 20 años.

Elenco: Gabriel Soto, Mayrín Villanueva y Gala Montes.

Productor: Pedro Ortíz de Pinedo.

Tierra de Amor y Coraje

Sinopsis: Luego de que sus padres fallecen en un sospechoso accidente, el cual es orquestado por un ranchero rival que está obsesionado con las riquezas minerales de sus tierras, los hermanos Coraje lucharán por mantener su rancho a flote.

Lo que no vieron venir es que poco a poco se enamorarán de la hija del hombre que busca destruirlos a toda costa.

Elenco: Sofía Castro, Emmanuel Palomares, Brandon Peniche y Emilio Osorio.

Productor: José Alberto ‘El Güero’ Castro.

Corazón de Marruecos

Sinopsis: La protagonista es una mujer turca, quien intenta escapar de un matrimonio forzado. En su huída llega a México, en donde jamás esperó encontrar el verdadero amor.

Sin embargo, a medida que una enfermedad, traiciones y poderosos enemigos la acechan, tendrá que luchar para proteger su libertad y el futuro por el que lo arriesgó todo.

PUBLICIDAD

Elenco: José Ron, África Zavala, Claudia Álvarez y Daniela Romo.

Productora: Rosy Ocampo.

Sabor a Ti, Entre Historias y Secretos

Sinopsis: Luego de descubrir que la herencia de su familia y un importante secreto vinícola le fueron robados, la ingeniera agrónoma Ángela Herrera se traslada a Villa del Parral, un pueblo dedicado a la elaboración de vino en donde buscará respuestas.

Una vez ahí, se verá envuelta en una peligrosa red de pasión, traiciones y secretos familiares, mientras se enamora de Mariano Romero, un hombre al que nunca debió conocer.

Elenco: Eva Cedeño y Mario Morán.

Productora: Lucero Suárez.

Una Segunda Oportunidad

Sinopsis: Aunque una terrible tragedia la había convencido de renunciar al amor, Sofía lo encuentra de nuevo con un empresario mayor.

No obstante, la presión familiar, los juicios sociales, una ex esposa vengativa y muchos secretos enterrados amenazan con destruir su felicidad y separarlos antes de que ella pueda elegir su futuro.

Productora: Silvia Cano.

El Renacer de Luna

Sinopsis: Después de que Luna Arteaga descubre una conspiración mortal detrás del imperio de mezcal de su familia, decide reinventarse y enfrentar la traición, el asesinato y la venganza que la rodean.

Afortunadamente, también encontrará sanación y esperanza a través de la música y su amor por Saúl.

Elenco: Marisol del Olmo, Matías Novoa y Marlene Favela.

Productor: Roy Rojas.

PUBLICIDAD

Infinito Amor

Sinopsis: Ariel sacrificó su libertad para salvar a su madre y cumplió una condena en prisión. Al salir, descubre una horrible conspiración que le robó 15 años de su vida y lo separó de Cristina, la mujer a la que nunca dejó de amar.

Productor: Salvador Mejía.

Regalo de Amor

Sinopsis: Isabella está casada con Mauricio, sin saber que su matrimonio está basado en secretos y mentiras. Por su parte, Eugenio es director de una poderosa empresa familiar y carga con la dolorosa pérdida de su hijo.

Luego de un trágico accidente, la pequeña Valentina termina en el centro de una compleja red de vínculos familiares en donde también están envueltos Isabella y Eugenio.

Conforme trabajan juntos para asegurar el bienestar de la adorable niña, comienza a surgir entre ellos un profundo amor, el cual se ve constantemente amenazado por luchas de poder, secretos familiares, venganzas y batallas por la custodia de la nena.

Elenco: Alejandra Robles Gil y Chris Pazcal.

Productora: Silvia Cano.

Las nuevas producciones de ViX streaming que darán de qué hablar

Por supuesto, el servicio de streaming ViX no se queda atrás en cuanto a estrenos, pues llegan grandes producciones que te atraparán de principio a fin.

Timbiriche (serie)

La serie está inspirada en la trayectoria de Timbiriche, la icónica banda infantil que se convirtió en un fenómeno cultural en los años 80 y marcó una era inolvidable en la música latina.

PUBLICIDAD

Chávez vs Chávez (documental)

El boxeador Julio César Chávez permaneció invicto durante más de una década, por lo que se convirtió en un ídolo mexicano y sus peleas de campeonato eran una fiesta nacional. Pero detrás de la fama y el éxito había un hombre roto, vulnerable y adicto a su propio mito.

Esta serie-documental cuenta con cinco episodios y reconstruye, por medio un relato confesional del propio Julio César, sus combates dentro y fuera del ring.

Sessions by ViX Música

El servicio de streaming ViX te ofrecerá una serie de presentaciones premium en vivo, con las figuras más grandes de la música latina en la actualidad.

Cada episodio mostrará entrevistas exclusivas y sin filtro, actuaciones nunca antes vistas y estrenos mundiales en la intimidad de un estudio.

Esta producción va más allá de la música y presenta conversaciones directas y sinceras con los artistas, ofreciendo a los fans un diálogo cercano y una mirada definitiva a las voces que hoy moldean la cultura latina.

PJ Fest

Este año, Premios Juventud se expande a PJ Fest: un evento diseñado para la juventud latina en EE.UU. Durará una semana y tendrá activaciones con creadores de contenido, así como conciertos en vivo desde Houston, Miami y Los Ángeles.

¡Los deportes no podían faltar!

Uno de los productos más fuertes de TelevisaUnivision es la cobertura de los grandes eventos deportivos: el Mundial de Futbol 2026, el Super Bowl LXI, Fórmula 1: Las Vegas Grand Prix, la Liga MX y mucho más.

PUBLICIDAD

Aquí puedes conocer más sobre todos los eventos deportivos que TelevisaUnivison traerá para ti en 2026-2027.

Series y programas que llegarán para cautivarte

Además de las telenovelas, en TelevisaUnivision podrás disfrutar otras series y programas:

Hotel Todo Incluido

Don Francisco: programa de entrevistas

¿Quién es Mejor?

Cuando Fui Bonita

Los grandes estrenos de UNIMÁS

UNIMÁS también contará con importantes lanzamientos para toda la familia.

Primeras Citas

Se trata de una propuesta fresca, cercana y emocionalmente auténtica en donde solteros de todas las edades, orígenes y estilos de vida se abren a la posibilidad de encontrar el amor a través de citas a ciegas en un restaurante icónico.

El reality será conducido por Rafael Araneda y también podrás disfrutarlo en la plataforma de streaming ViX.

El Túnel del Amor

Se trata de un innovador experimento social en donde participan parejas de amigos, quienes se dedicarán a buscar a la pareja ideal del otro.

Los solteros y solteras ingresarán a un misterioso ‘túnel’ que conecta dos casas, sin saber quién está al otro lado. Esto los llevará a vivir encuentros inesperados y cargados de romance, humor y emocionantes situaciones.

La host será Cecilia Galliano y el show también estará disponible en ViX streaming.

Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales

Un total de 26 participantes, todos ellos atléticos, extrovertidos y dispuestos a todo, estarán en una competencia en vivo que pondrá a prueba su habilidad física y su destreza mental.

PUBLICIDAD

El programa será conducido por Lambda y Cynthia Urías, y podrás disfrutarlo en Univision, UNIMÁS y ViX streaming.

Tus series y programas favoritos estrenan nuevas temporadas

Estas producciones se colocaron entre las favoritas del público y ahora estrenarán nuevas temporadas: