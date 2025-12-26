Shows Feliz 2026: todo sobre el programa especial de Univision para recibir el Año Nuevo Univision despedirá el año con un programa especial: Feliz 2026. Te contamos cuándo y a qué hora se transmite en vivo, quiénes serán los presentadores y qué artistas ofrecerán un show musical.



Video Feliz 2026: miércoles 31 de diciembre

Univision recibirá el Año Nuevo con un fabuloso programa en vivo, que se transmitirá desde tres importantes ciudades de EE.UU.

El especial Feliz 2026 contará con conductores de lujo, grandes estrellas, actuaciones musicales inolvidables, entrevistas exclusivas y divertidos segmentos.

Feliz 2026: cuándo y a qué hora se transmite el programa especial de Univision

El programa especial Feliz 2026 se transmitirá por Univision el miércoles 31 de diciembre. Comenzará a las 8P/7C y terminará minutos después de la medianoche.

La transmisión será en vivo y en simultáneo desde tres importantes locaciones:

Times Square, en Nueva York

Disneyland, en Los Ángeles (California)

Bayfront Park, en Miami (Florida)

Feliz 2026: ellos serán los host del programa especial para recibir el Año Nuevo

El especial Feliz 2026 tendrá grandes conductores, quienes acompañarán al público para despedir el año que termina y recibir el 2026 con todo el ánimo y los mejores propósitos.

Los presentadores de la transmisión desde Nueva York (Times Square) serán Alejandra Espinoza, Raúl de Molina, Alan Tacher y Borja Voces. Ellos estarán acompañados por Jomari Goyso y Jackie Guerrido. También estará presente Bis La Medium.

Desde Los Ángeles (Disneyland) estarán los conductores Jorge Bernal, Chiquibaby y El Dasa. Mientras que la conducción en Miami (Bayfront Park) estará a cargo de Carolina Sandoval, Rafa Araneda, Amara La Negra, Roberto Hernández, Kerly Ruiz y Alex Rodríguez.

Feliz 2026: los artistas que tendrán un performance en el programa especial

El especial de Año Nuevo contará con diversos números musicales para amenizar la noche.

En la transmisión desde Times Square (Nueva York) estarán Xavi y Ana Bárbara. En Bayfront (Miami) se presentarán Nicky Jam, Willy Chirino, Toño Rosario, Gente de Zona, Marshmello, DJMDot y Flo Rida.