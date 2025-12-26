TV SHOWS
TV SHOWS
Shows

Feliz 2026: todo sobre el programa especial de Univision para recibir el Año Nuevo

Univision despedirá el año con un programa especial: Feliz 2026. Te contamos cuándo y a qué hora se transmite en vivo, quiénes serán los presentadores y qué artistas ofrecerán un show musical.

Te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español.

Vanessa Mena's profile picture
Por:Vanessa Mena
add
Síguenos en Google
Video Feliz 2026: miércoles 31 de diciembre

Univision recibirá el Año Nuevo con un fabuloso programa en vivo, que se transmitirá desde tres importantes ciudades de EE.UU.

El especial Feliz 2026 contará con conductores de lujo, grandes estrellas, actuaciones musicales inolvidables, entrevistas exclusivas y divertidos segmentos.

PUBLICIDAD

Feliz 2026: cuándo y a qué hora se transmite el programa especial de Univision

El programa especial Feliz 2026 se transmitirá por Univision el miércoles 31 de diciembre. Comenzará a las 8P/7C y terminará minutos después de la medianoche.

Más sobre Shows

Feliz 2026: miércoles 31 de diciembre
0:30

Feliz 2026: miércoles 31 de diciembre

Shows
Navidad en Univision: todos los programas especiales que se transmitirán para celebrar juntos
2 mins

Navidad en Univision: todos los programas especiales que se transmitirán para celebrar juntos

Shows
Da el grito con Viva México, Fiesta Mexicana: Un programa para celebrar la Independencia de México
1 mins

Da el grito con Viva México, Fiesta Mexicana: Un programa para celebrar la Independencia de México

Shows
Cash: El Peso del Dinero, ¿cuándo se estrena el nuevo ‘game show’ conducido por Héctor Sandarti?
2 mins

Cash: El Peso del Dinero, ¿cuándo se estrena el nuevo ‘game show’ conducido por Héctor Sandarti?

Shows
Búsqueda de Talento Infantil
1 mins

Búsqueda de Talento Infantil

Shows
De Noche Pero Sin Sueño: Cuándo y a qué hora es el estreno por Univision
1 mins

De Noche Pero Sin Sueño: Cuándo y a qué hora es el estreno por Univision

Shows
Gana kit promocional de experiencia para ViX+ Day
8 mins

Gana kit promocional de experiencia para ViX+ Day

Shows
Biby y Eduardo Capetillo te abren las puertas de su casa esta noche a las 8:30P/7:30C
3 mins

Biby y Eduardo Capetillo te abren las puertas de su casa esta noche a las 8:30P/7:30C

Shows
Latin GRAMMY Celebra Ellas y su Música
0:15

Latin GRAMMY Celebra Ellas y su Música

Shows
Alejandro Fernández, El Especial y su entrevista exclusiva con Ale Espinoza te esperan este domingo por Univision
1 mins

Alejandro Fernández, El Especial y su entrevista exclusiva con Ale Espinoza te esperan este domingo por Univision

Shows

La transmisión será en vivo y en simultáneo desde tres importantes locaciones:

  • Times Square, en Nueva York
  • Disneyland, en Los Ángeles (California)
  • Bayfront Park, en Miami (Florida)

Feliz 2026: ellos serán los host del programa especial para recibir el Año Nuevo

El especial Feliz 2026 tendrá grandes conductores, quienes acompañarán al público para despedir el año que termina y recibir el 2026 con todo el ánimo y los mejores propósitos.

Los presentadores de la transmisión desde Nueva York (Times Square) serán Alejandra Espinoza, Raúl de Molina, Alan Tacher y Borja Voces. Ellos estarán acompañados por Jomari Goyso y Jackie Guerrido. También estará presente Bis La Medium.

Desde Los Ángeles (Disneyland) estarán los conductores Jorge Bernal, Chiquibaby y El Dasa. Mientras que la conducción en Miami (Bayfront Park) estará a cargo de Carolina Sandoval, Rafa Araneda, Amara La Negra, Roberto Hernández, Kerly Ruiz y Alex Rodríguez.

Programa Especial Feliz 2026
Programa Especial Feliz 2026
Imagen TelevisaUnivision

Feliz 2026: los artistas que tendrán un performance en el programa especial

El especial de Año Nuevo contará con diversos números musicales para amenizar la noche.

En la transmisión desde Times Square (Nueva York) estarán Xavi y Ana Bárbara. En Bayfront (Miami) se presentarán Nicky Jam, Willy Chirino, Toño Rosario, Gente de Zona, Marshmello, DJMDot y Flo Rida.

En Disneyland (Los Ángeles), El Dasa y Mar Solís tendrán un show musical. Además, habrá un invitado especial: Lorenzo Méndez, quien gracias a su estilo único y su vibrante personalidad llenará de energía esta celebración de Año Nuevo.

Relacionados:
ShowsAño NuevoUnivision

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
De viaje con los Derbez
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
Una película de amor y guerra
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX