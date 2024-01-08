TV SHOWS
¿Quién Caerá?

Disfruta el gran estreno de ¿Quién Caerá? con Adamari López esta noche por UNIMÁS

Esta noche la diversión y la emoción se apoderarán de tu pantalla con ¿Quién Caerá? el nuevo show que pondrá a prueba tu astucia de la mano de Adamari López. No te puedes perder el gran estreno a las 7P/6C por UNIMÁS.

Entra ya a ViX, entretenimiento sin límites, con más de 100 canales, gratis y en español.

Por:
Univision

Esta noche inicia la diversión en ¿Quién Caerá?, el show bajo la batuta de Adamari López en el que toda la familia puede participar y poner a prueba su astucia con una buena dosis de sorpresas y risas. No te puedes perder el gran estreno a las 7P/6C por UNIMÁS.

Adamari López regresa a la conducción en este nuevo programa de trivias con un emocionante formato que te mantendrá al filo del asiento cada noche descubriendo quién cae por la trampa y quién logra mantenerse en pie para llevarse el premio.

Lo que te espera en ¿Quién Caerá?

Participantes de diferentes nacionalidades y profesiones se enfrentarán en cada emisión durante varias rondas de interesantes trivias de cultura general: el Duelo Clásico, Duelo Clásico Visual, Entre Tres, Adivina, Adivinador y Revoltijo.

¿Quién Caerá?

El momento más divertido llega cuando los participantes fallan, ya que tienen que despedirse y caer por una trampa en el suelo que aumenta la tensión durante todo el show.

Además, en cada programa podremos conocer las historias de todos los concursantes y sus razones para buscar la victoria, muchos quieren llevarse el premio a casa para cumplir sus sueños.

Los participantes podrán acumular dinero tras cada ronda de preguntas, cuando pueden elegir entre la Huella Negra y Huella Blanca, en donde puede ocultarse una buena suma o algún comodín que los ayude a ganar el juego.

Estos premios irán sumándose en el Árbol del Dinero hasta el Duelo final, en el que el concursante que logre quedar en pie se enfrentará a 10 preguntas de mayor grado de dificultad y si acierta, se llevará la suma final.


Cada episodio se pondrá más emocionante conforme avanza la noche y lo mejor es que toda la familia puede participar desde casa respondiendo las preguntas y probando quién es el más inteligente.

Por si fuera poco, el carisma de Adamari López estará presente en cada emisión, para alentar a los concursantes en el show a dar su mejor desempeño y a la familia en casa a participar también.

Así que tienes una cita con la puertorriqueña y el programa que se convertirá en tu preferido de las noches. No te puedes perder el gran estreno de ¿Quién Caerá? esta noche a las 7P/6C por UNIMÁS.

