Disfruta el gran estreno de ¿Quién Caerá? con Adamari López esta noche por UNIMÁS

Esta noche inicia la diversión en ¿Quién Caerá?, el show bajo la batuta de Adamari López en el que toda la familia puede participar y poner a prueba su astucia con una buena dosis de sorpresas y risas. No te puedes perder el gran estreno a las 7P/6C por UNIMÁS.

Adamari López regresa a la conducción en este nuevo programa de trivias con un emocionante formato que te mantendrá al filo del asiento cada noche descubriendo quién cae por la trampa y quién logra mantenerse en pie para llevarse el premio.

Lo que te espera en ¿Quién Caerá?

Participantes de diferentes nacionalidades y profesiones se enfrentarán en cada emisión durante varias rondas de interesantes trivias de cultura general: el Duelo Clásico, Duelo Clásico Visual, Entre Tres, Adivina, Adivinador y Revoltijo.

El momento más divertido llega cuando los participantes fallan, ya que tienen que despedirse y caer por una trampa en el suelo que aumenta la tensión durante todo el show.

Además, en cada programa podremos conocer las historias de todos los concursantes y sus razones para buscar la victoria, muchos quieren llevarse el premio a casa para cumplir sus sueños.

Los participantes podrán acumular dinero tras cada ronda de preguntas, cuando pueden elegir entre la Huella Negra y Huella Blanca, en donde puede ocultarse una buena suma o algún comodín que los ayude a ganar el juego.

Estos premios irán sumándose en el Árbol del Dinero hasta el Duelo final, en el que el concursante que logre quedar en pie se enfrentará a 10 preguntas de mayor grado de dificultad y si acierta, se llevará la suma final.



Cada episodio se pondrá más emocionante conforme avanza la noche y lo mejor es que toda la familia puede participar desde casa respondiendo las preguntas y probando quién es el más inteligente.

Por si fuera poco, el carisma de Adamari López estará presente en cada emisión, para alentar a los concursantes en el show a dar su mejor desempeño y a la familia en casa a participar también.