Pequeña soñadora: Victoria quiere ser veterinaria y pide una mochila nueva para Navidad

Victoria, quien se prepara para celebrar la temporada navideña, tiene un deseo: una mochila nueva para ir a la escuela el próximo año.

Univision
En Tegucigalpa, Honduras, Victoria Rodríguez Villalta, una niña de cinco años, comparte su amor por los animales y su gran sueño de convertirse en veterinaria.

Con una sonrisa, Victoria nos cuenta que desea ayudar a los animales callejeros porque "ellos no tienen hogar ni comida". Este sentimiento de empatía ha inspirado a su familia y a quienes la rodean.

Desde temprano, Victoria asiste con entusiasmo a su escuela, donde disfruta aprendiendo y jugando con sus compañeros. Al llegar a su hogar, ubicado en una colonia humilde, nos presenta a sus tres amigos más cercanos: Flavio, Poli y Nina, tres gatitos rescatados que reciben cariño y cuidados de Victoria y su madre, Cindy Villalta.

Victoria sueña con curar a los gatitos heridos y proporcionarles un hogar lleno de amor. Su madre, cuenta que siempre han abierto las puertas de su casa a animales necesitados, a pesar de las dificultades económicas. "Tratamos de tener siempre un poquito de comida para ellos", comenta.

Cindy es una madre abnegada que trabaja en oficios varios para sostener a su familia. Su esfuerzo diario incluye afrontar los altos costos de los medicamentos para el asma de Victoria, una condición que requiere atención constante. "A veces los medicamentos suben de precio y uno no logra completar", confiesa Cindy.

Victoria, quien se prepara para celebrar la temporada navideña, tiene un deseo: una mochila nueva para ir a la escuela el próximo año.

La que usa ahora está desgastada, y en el pasado ha sido motivo de burlas entre sus compañeros de clase, lo que entristeció tanto a Victoria como a su madre. Cindy recuerda con emoción el día que compró una mochila de segunda mano por poco menos de dos dólares, haciendo todo lo posible para satisfacer las necesidades de su hija.

Además, Victoria tiene un deseo adicional: una cena navideña para su mamá. "Quiero pollo y papas para ella", dijo con la sinceridad que caracteriza a los niños.

Pese a los desafíos, Victoria enfrenta cada día con alegría y esperanza. Su historia nos recuerda la importancia de la bondad y el esfuerzo por cumplir los sueños, por pequeños que parezcan.

Si deseas contribuir a hacer realidad el sueño de Victoria esta Navidad, puedes comunicarte al número 011 (504) 97739151. Una mochila nueva y una cena especial para su familia podrían ser el regalo que marque la diferencia en la vida de esta pequeña soñadora.

