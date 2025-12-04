Niña con enfermedad de “huesos de cristal” pide ayuda para obtener una silla de ruedas

El sueño navideño de Estrellita, una niña de 12 años diagnosticada con osteogénesis imperfecta —conocida como “huesos de cristal”—, no es recibir juguetes ni regalos. Su mayor ilusión es obtener una silla de ruedas que le permita moverse con autonomía, luego de que su salud se deteriorara al punto de impedirle caminar incluso dentro de su hogar.

PUBLICIDAD

Su madre, Leticia Gazca, sostiene económicamente a la familia vendiendo artículos donados por vecinos. Con ingresos limitados, se esfuerza por alimentar a sus tres hijos, especialmente a Estrellita, quien debe comer cada pocas horas. “Si no vendo, no hay comida”, explicó.

La condición de Estrellita fue detectada tras fracturarse el brazo en cuatro partes al caer de un carrito de juguete. Desde entonces, el temor a una lesión mayor la obligó a permanecer aislada en casa durante largos periodos. A pesar de ello, la niña conserva su buen ánimo y pasa el tiempo escuchando música y viendo videos.

Estrellita, de 12 años, padece osteogénesis imperfecta y ya no puede caminar. Imagen Cortesía

La movilidad de la menor se ha reducido drásticamente, y su madre debe cargarla para trasladarla dentro de la vivienda. Salir al exterior se vuelve aún más complicado, especialmente cuando el terreno está lodoso. La silla de ruedas que usan actualmente está dañada y resulta poco práctica, situación que también dificulta su transporte en taxi.

“Esa silla no me gusta porque no me puedo mover sola”, expresó la niña, quien sueña con una silla moderna que pueda manejar por sí misma. Su madre asegura que un equipo adecuado permitiría que Estrellita pudiera salir al exterior o acompañarla a la tienda.

El ingreso familiar cubre apenas lo indispensable y no permite costear una silla de ruedas nueva. A pesar de un pronóstico médico que indicaba que desde los nueve años estaría postrada, Estrellita continúa luchando con valentía, superando las expectativas.

La pequeña ya sabe qué hará cuando reciba su silla soñada: “Lo primero sería irme a comer unos tacos de carne asada yo solita”.