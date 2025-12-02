Niña rescata a sus gatos durante inundaciones y su familia pide ayuda para cumplir su sueño navideño

Video Desmantelan una banda que alquilaba a bebés y niños para pedir limosna: arrestaron a siete personas

La historia de Dana Hernández, una niña de 10 años, conmovió a Honduras luego de ser captada durante las devastadoras inundaciones de este año cargando a sus dos gatos, Sam y Quesito, negándose a abandonarlos mientras su familia evacuaba su hogar. Hoy, tras perderlo todo, su familia pide ayuda para salir adelante y cumplir el sueño navideño de la menor.

Las lluvias incesantes provocaron inundaciones y derrumbes que obligaron a cientos de familias a huir con lo mínimo. Bernardina Martínez, madre de Dana, relató que apenas tuvieron tiempo de salir con vida. “Mis hijos me decían por sus cositas que les ha costado, pero yo les dije que nos fuéramos”, recordó.

En medio del caos, una televisora local captó el momento en que Dana enfrentaba su mayor preocupación: sus gatos. Entre lágrimas, explicó que muchos albergues no aceptaban animales, pero que no los dejaría atrás. Su determinación la convirtió en símbolo de amor y compasión.

“Mi mayor miedo es que los gatos se quedaran allí”, dijo la niña, quien desde un día antes los mantenía en brazos para evitar que se extraviaran. Tras ser evacuados, la familia fue trasladada a un albergue donde duermen improvisadamente junto a sus mascotas.

Bernardina, quien ya había perdido sus pertenencias en un incendio previo, regresó con la niña al lugar donde vivían, hoy en ruinas. “Salí de un incendio, vengo aquí, se cae la casa y ahora no sé para dónde ir”, lamentó.

Su esposo, Santos Hernández, trabaja como guardia de seguridad, pero los ingresos no alcanzan tras perderlo todo. “Perder las cosas de la noche a la mañana no es fácil. A veces ni duermo pensando qué voy a hacer”, confesó.

La decisión de Dana de proteger a sus gatos nace de una convicción profunda: defender a los animales. “He visto gente que les tira agua caliente… Por eso mi sueño es ser abogada, para resolver casos de animalitos maltratados”, explicó.

Más allá de la imagen viral, afloró también el sueño que guarda para Navidad: una casa donde su familia pueda vivir dignamente, con espacio para sus padres, su hermana y, por supuesto, sus dos gatos. “Ellos son parte de mí, un pedacito de mí”, aseguró.