Esta mujer quiso terminar la relación con su novio y ahora vive desfigurada luego de que el hombre le arrojara aceite hirviendo

Video Hispana es atacada con aceite hirviendo: su expareja la quemó porque no quiso volver con él

Robelkis Torres, una mujer dominicana de 27 años, nunca imaginó que el hombre que ella tanto amaba y que en un principio la trataba tan bien fuera a destruirle la vida.

Al principio -dice- la relación era muy buena. Ambos se conocieron en el mismo restaurante en el que trabajaban, ella era mesera y él cocinero. Después de unos meses de relación decidieron vivir juntos.

Tras nueve meses de noviazgo la mujer quiso terminar la relación luego de que su novio Milquiades Mejía se convirtiera en un hombre alcohólico y violento, según afirma.

“Él se mudó a mi apartamento. Vivíamos juntos y todo iba muy bien. Después él empezó a tomar. Llegaba a la casa borracho y discutía”, cuenta Torres.

“Yo ya no quería vivir bajo el mismo techo porque le estaba teniendo miedo a su agresividad y tenía miedo como que me diera un golpe. Entonces yo decido dejar la casa”, agrega.

Y tras varios días la mujer decidió hablar nuevamente con su exnovio para pedirle que saliera de su apartamento, pues ella quería regresar a su hogar.

Ahí empezó el infierno, dice Robelkis, ya que el hombre comenzó a discutir y amenazarla con que se iba a suicidar si ella no regresaba con él.

“Ya yo hablé contigo y te dije que no. Y me dijo: ‘pues yo me voy a quitar la vida’. Y yo le dije, bueno, tú eres grande. Tú sabes lo que haces”, cuenta la mujer, que creyó que ese era el fin de la discusión.

Ambos se encontraban en la cocina del restaurante, y en cuanto Robelkis se dio la vuelta el hombre la tomó por el cabello y le arrojó un caldero con aceite hirviendo.

“Yo nada más sentí cuando el aceite me cayó encima. Yo tiré un grito y salí corriendo. Yo sentía que me estaba consumiendo. Como que yo estaba en el mismo fuego”, cuenta la mujer.

Tras el ataque, su agresor huyó del lugar y a Robelkis la trasladaron a un hospital de emergencia, ya que presentaba severas quemaduras en varias zonas de su cuerpo.

Desde entonces la mujer ha sido sometida a varias cirugías. Ha requerido injertos de piel de otras partes de su cuerpo para reconstruir su cara.

Sus severas quemaduras y las secuelas que el ataque le dejó no son lo único que la tortura. Su exnovio, a través de varios teléfonos celulares desechables, la amenaza constantemente de muerte.

Robelkis ya levantó una denuncia, ya que el constante acoso de su expareja y el temor a que vuelva a hacerle daño la han obligado a mudarse de casa varias veces, pero las autoridades no han podido capturar al hombre.

Ahora esta víctima de violencia de género busca ayuda para costear su tratamiento y sus cirugías.

Si deseas hacer alguna aportación económica para apoyar a Robelkis Torres con sus gastos médicos puedes ponerte en contacto con ella en este número de República Dominicana: 1-849-439-7221.

