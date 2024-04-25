Niño sufre graves quemaduras tras ser usado por su padre para presuntos ritos satánicos: su madre pide ayuda para costear el tratamiento

Video Este niño hispano nació con rara enfermedad y gracias a los televidentes de Primer Impacto logró sobrevivir

Miguel es un niño venezolano de siete años con cicatrices en su cuerpo, huellas del calvario que sufrió durante varios meses cuando su padre y su tía presuntamente lo usaron para ritos satánicos mientras estaba bajo su cuidado ya que la madre del menor, Katiuska Corihuela, tuvo que viajar a Ecuador para buscar un mejor futuro a su familia.

A su corta edad, él mismo relata los macabros detalles de las prácticas a las que era sometido: “Me echaban tierra de muerto del cementerio, azufre y todo eso del cementerio y me daban aguardiente también”. Añade que intentó contarle a su madre lo que ocurría pero dice que estaba amenazado.

PUBLICIDAD

María Carmona, la abuela señala que cuando vio al niño, estaba completamente quemado, hinchado y con un ojo cerrado, además de presentar un cuadro de deshidratación y desnutrición.

Miguel fue ingresado al hospital con quemaduras y sus manos con riesgo de amputación. Tras meses hospitalizado, fue dado de alta y volvió a su casa en donde recibe el apoyo de su familia para que pronto pueda regresar a su vida normal, aunque también debe superar el daño psicológico que quizá es el más complicado.

En tanto, las autoridades arrestaron al padre de Miguel, señalado como uno de los presuntos responsables y es que las investigaciones señalan que los maltratos se debían a sesiones de brujería que supuestamente conducía el padre y la tía de Miguel.

Autoridades arrestaron al padre de Miguel como presunto responsable de realizar los rituales que involucraban al menor <br> Imagen Primer Impacto

Ahora la madre de Miguel busca dejar atrás esa pesadilla, conseguir el dinero para costear los tratamientos y tener una casa propia para vivir con sus tres hijos.

Si deseas ayudar a Miguel, puedes comunicarte con su mamá Katiuska Corihuela en Venezuela al teléfono 011 51917 050 441 o a la línea de Ayuda de Impacto al 305 4714219.

Mira también: