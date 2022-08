"Se lanzó pero no llegó": un niño de 10 años muere en un parque al lanzarse de una tirolesa

Al notar que el niño no llegaba hasta el punto en el que debía terminar el recorrido, Cárdenas fue hasta el sitio donde estaba suspendido en el aire y enredado con la cuerda. “Yo pedí auxilio y que llamaran a una ambulancia, pero no llegó nada y la gente no tenía preparación; no sabía cómo bajarlo o ayudarlo”, recordó.