Niño con enfermedad genética pide ayuda para acceder a cirugía reconstructiva

Andrés Felipe, de cinco años, padece una compleja neurofibromatosis que desfigura su rostro. Médicos en Florida ofrecen operarlo sin costo, pero su familia no puede cubrir los gastos del traslado.

Univision picture
Por:Univision

A sus cinco años, Andrés Felipe es la alegría de su familia, su barrio y su escuela. Sin embargo, una rara condición genética le ha impedido llevar una vida normal y hoy su familia pide ayuda para que pueda recibir una cirugía reconstructiva en Estados Unidos.

El pequeño padece neurofibromatosis de Von Recklinghausen tipo I, una enfermedad que provoca el crecimiento de tumores en la piel y los nervios. Desde los dos meses de edad, un tumor comenzó a extenderse por su rostro, afectando gravemente su salud y apariencia.

Su padre, José Alexander Warner, trabaja en la construcción y su madre, Alba Nury Erazo, en labores de limpieza. Ambos aseguran que su hijo ha sido víctima de miradas y comentarios discriminatorios en lugares públicos. “Comienzan a señalarlo, a mirarlo. Uno siente impotencia”, contó Warner.

A pesar de su condición, Andrés es descrito por su familia como un niño “generoso, inteligente y adorable”. Su madre ha buscado ayuda médica en distintas instituciones del país, pero sin éxito. “Nos mandan de un lado a otro, pero nunca ha habido una junta médica que nos diga si se puede o no operar”, explicó.

El caso llegó a la Fundación IQ, donde el doctor Juan Carlos Vélez, especialista en cirugía reconstructiva, diagnosticó la gravedad de la lesión. Según el médico, por la extensión del tumor y su compromiso con el ojo y la mitad del rostro, la operación requiere un hospital de cuarto nivel y un equipo altamente especializado.

La esperanza surgió cuando un grupo de médicos en Orlando, Florida, conoció la historia y ofreció realizar la cirugía sin costo alguno. Sin embargo, la familia no cuenta con los recursos para cubrir los gastos de traslado, hospedaje y hospitalización.

“Es una cirugía muy costosa, pero si se puede hacer, haremos el esfuerzo que sea necesario por el niño”, aseguró el padre de Andrés.

Los médicos estiman que el tratamiento podría requerir al menos 15 intervenciones quirúrgicas. Mientras tanto, la familia organiza rifas y ventas para reunir fondos.

Quienes deseen apoyar el caso pueden comunicarse con la madre del niño, Alba Nury Erazo, al número +57 321 361 2309.

