Necesitan ayuda: Madre soltera lucha por sacar adelante a su hija con hidrocefalia

Elizabeth Sumoza supo desde el inicio que no iba a abortar a Emma, aunque los doctores se lo sugirieron como una opción.

“Yo tenía fe en que Dios me iba a ayudar, me iba a sostener. Si eso era lo que yo tenia que vivir me iba a proporcionar la fuerza y las herramientas para poder enfrentarlo y llevarlo de la mejor manera posible”, dijo.