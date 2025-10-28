Mujer con cáncer de mama pide ayuda para continuar su tratamiento

Video El emotivo reencuentro de una madre hispana liberada por Inmigración y su familia: "Es un milagro"

A sus 41 años, Nieves Beltré enfrenta una de las etapas más difíciles de su vida: una lucha constante contra el cáncer de mama que, además de afectar su salud, la ha dejado en una delicada situación económica.

Hace casi dos años fue diagnosticada con la enfermedad en etapa tres, tras ignorar los primeros síntomas: un dolor persistente en el brazo y un bulto en el seno izquierdo. “Desde el primer momento que me diagnosticaron, no pregunté ‘¿por qué a mí?’. Solo dije: si me lo diste, es porque soy una guerrera”, relató Beltré.

Su proceso médico ha incluido 16 sesiones de quimioterapia, la extirpación de un seno y diversos tratamientos agresivos. A pesar del desgaste físico y emocional, asegura que su fe se mantiene intacta: “Aunque no haya tocado la campana, ya yo la toqué en mi corazón. Estoy libre porque el Señor lo hizo”, expresó.

Nieves Beltré. Imagen Cortesía.

Sin embargo, su batalla no ha terminado. Recientemente, los médicos detectaron una lesión en sus pulmones, posible secuela del tratamiento. Según la oncóloga Cindy Jiménez, estos efectos “suelen ser leves y controlables”, aunque requieren seguimiento y cuidados específicos.

A la enfermedad se suma una crisis económica que ha complicado su recuperación. Nieves confiesa que, en ocasiones, no tiene con qué alimentarse. “Me angustia no tener qué comer. A veces solo hay arroz, y aunque no puedo consumirlo por mi dieta, me lo como por obligación”, contó con preocupación.

La doctora Jiménez subrayó la importancia de una dieta balanceada para pacientes oncológicos, explicando que “una alimentación con alto contenido de azúcares puede favorecer la inflamación y el crecimiento de células tumorales”.

A pesar de la adversidad, Nieves Beltré mantiene una fe inquebrantable que considera su “escudo espiritual” frente al cáncer. Hoy, necesita apoyo para continuar su tratamiento y cubrir sus necesidades básicas.