Motociclista embistió una bebé, la arrastró, le pateó la cara y al final huyó del lugar

El MPFS indicó que el fiscal Ramos Ossorio interpuso los cargos de “lesiones leves en siniestro vial agravado por la fuga y lesiones leves en concurso real” y que, a pesar de solicitar la detención del sujeto, este pedido no se acató.

Alejandrina, la tía de la niña, dijo sentir rabia al saber que el culpable de lesionar a su sobrina no está detenido. “Lo que él hizo no tiene palabra, no se merece ser llamado ser humano”, agregó la mujer según el diario La Nación.