Un menor apasionado de la astronomía muere al caer de un balcón por intentar ver las estrellas

Iwona Wozniak, la abuela del menor, dijo que, antes de la cena, el menor se acercó al balcón y, de repente, escuchó los gritos de otro familiar. “Lo escuché gritar: ‘No, Marcel, no, Marcel’”, dijo. “[El familiar] me tomó de la mano y me llevó al balcón”. Fue ahí donde vio que el chico había caído al vacío.