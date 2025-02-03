TV SHOWS
Madre sufre grave accidente tras explosión de instalación eléctrica y busca ayuda para su recuperación

Una madre de familia estuvo a punto de perder la vida cuando una instalación eléctrica subterránea explotó bajo sus pies en el distrito de Comas, en Lima, Perú. El hecho, captado en video, ha generado indignación y un reclamo de justicia por parte de la víctima, quien exige sanciones para los responsables y una compensación económica debido a las graves secuelas que le impiden trabajar.

El accidente ocurrió a las 8 de la mañana cuando Marilú Taipe, de 38 años, regresaba de dejar a su hija en la escuela. Al pisar una parte de la calle, una explosión repentina la lanzó por los aires, causándole fracturas severas en el brazo, entre otras lesiones. Dos soldados del ejército que se encontraban cerca, acudieron de inmediato a auxiliarla y, con el apoyo de transeúntes, lograron trasladarla al hospital.

Tras permanecer más de un mes hospitalizada, Taipe se reunió con su esposo, su hermana y sus dos hijos, quienes la esperaban con ansias. Aún convaleciente, la mujer recuerda el momento del accidente como si todo hubiera ocurrido en cámara lenta. “Pensé que había pisado una bomba. Sentí la energía eléctrica recorrer mi cuerpo y luego perdí el conocimiento”, relató.

Las investigaciones determinaron que la explosión ocurrió en una caja de control de semáforos y una instalación eléctrica subterránea. Según el abogado de la víctima, hay indicios de responsabilidad por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima, la Municipalidad de Comas y la empresa Plus Energía, encargada del suministro eléctrico en la zona.

Por su parte, la empresa eléctrica emitió un comunicado indicando que la explosión fue causada por un conducto de cobre fundido proveniente de redes externas que no pertenecían a las suyas. Sin embargo, la abogada de Taipe, Leonor Quispe, sostuvo que “la responsabilidad del mantenimiento de las instalaciones recae sobre las autoridades municipales, ya que se trata de infraestructura pública relacionada con la semaforización del distrito”.

Marilú Taipe, quien trabajaba como operaria en una fábrica de jabones, enfrenta ahora una difícil situación económica, ya que no puede costear sus medicamentos ni las terapias necesarias para su recuperación, misma que podría durar al menos 18 meses. “Lo que exijo es que los responsables asuman su negligencia. Esta vez me ocurrió a mí, pero pudo ser un niño o cualquier otra persona”, declaró.

La víctima está solicitando apoyo mientras busca justicia y una reparación económica para su familia, que depende de sus ingresos. Cualquier persona interesada en ayudar puede contactarla directamente vía WhatsApp al número (+51) 935290881.

