Madre hispana solicita ayuda urgente para su hija con rara condición genética

Una madre busca apoyo para conseguir un vehículo adaptado que le permita llevar a su hija, con una rara enfermedad genética, a recibir sus terapias médicas.

Kimberly Villarreal enfrenta una carrera contra el tiempo para garantizar la calidad de vida de su hija Dawn, una niña de tres años diagnosticada con una condición genética extremadamente rara conocida como Mucolipidosis tipo II, también llamada "I-cell". La enfermedad, de tipo metabólico hereditario, afecta el desarrollo físico y neurológico, y actualmente no tiene cura ni tratamiento farmacológico.

Desde su nacimiento, Dawn ha desafiado los pronósticos médicos al superar la expectativa inicial de vida, según el genetista Dr. Joseph Ray, del UTMB Health. Sin embargo, su salud es frágil y su esperanza de vida suele limitarse a menos de siete años debido a la falla progresiva de sus órganos.

Hasta hace poco, Dawn recibía terapias físicas en casa, vitales para preservar sus habilidades motrices y estimular su desarrollo. Sin embargo, al cumplir los tres años, el programa de Medicaid dejó de cubrir esas sesiones domiciliarias, lo que obliga a su madre a transportarla varias veces por semana a una clínica especializada.

Desde su nacimiento, Dawn ha desafiado los pronósticos médicos al superar la expectativa inicial de vida
Desde su nacimiento, Dawn ha desafiado los pronósticos médicos al superar la expectativa inicial de vida
Imagen Cortesía

El problema, explica Kimberly Villarreal, es que no cuenta con un vehículo adecuado. El automóvil familiar se encuentra en malas condiciones mecánicas y carece de aire acondicionado, algo especialmente grave ya que Dawn necesita mantener su temperatura corporal estable. “Lo más urgente es una van para subir su silla de ruedas. Tiene un andador médico y necesita espacio y condiciones seguras”, señaló Villarreal.

Dawn no puede hablar ni alimentarse por sí sola, y requiere atención las 24 horas del día. Pese a las dificultades, su madre resalta su carácter alegre. “Es muy feliz, le gusta hablar con la gente y casi no llora”, afirma. “Cada pequeño logro es un avance enorme para ella”.

Para la familia, interrumpir las terapias supondría un severo retroceso en el progreso de Dawn. “Ciertamente, sin ellas, su desarrollo se verá afectado”, advirtió el Dr. Ray.

Mientras tanto, Kimberly promete continuar luchando cada día. “Mientras la tenga a mi lado, haré todo para darle la mejor vida posible”.

Con la esperanza de obtener el vehículo que necesitan, la familia ha iniciado una campaña de recaudación en línea. Las personas interesadas en apoyar pueden hacerlo a través del enlace: https://www.gofundme.com/f/a-safe-reliable-ride-for-dawns-critical-medical-needs o visitando el sitio web primerimpacto.com.

