Una madre es acusada de asesinar a sus hijos pequeños porque "escuchó voces que le decían que los matara"

Alrededor de las 7 a.m. de aquel día, Inou llegó hasta la estación de policía para decirles a los oficiales que estaba escuchando voces dentro de su cabeza que le pedían que matara a su hija de 9 años y a su niño de 7. Las autoridades encontraron el cuchillo de carnicero con manchas de sangre dentro de una bolsa en el automóvil que conducía la mujer , de acuerdo con ABC News.

Cuando los policías arribaron al departamento de Inou hallaron a los dos menores sin vida y con severas mutilaciones. Durante el interrogatorio, la mujer dijo no recordar haber asesinado a sus pequeños y que lo único que rememoraba era haberse ido a dormir a las 4:30 a.m., despertarse tiempo después con sangre en sus manos, para después ver a sus niños muertos.

Tras el hallazgo de los cadáveres, la policía interrogó al esposo, quien les dijo que había salido del apartamento a las 3 a.m. para dormir en su automóvil, debido a que la mujer lo había amenazado con apuñalarlo si no le daba dinero para poder mudarse a Japón, tras haber decidido divorciarse el mes pasado. Sin embargo, el hombre aseguró que no se imaginó que Inou les haría daño a los niños.