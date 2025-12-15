primer impacto Joven invidente salva a su familia de un incendio en Texas y pide ayuda tras quedar sin vivienda Una joven invidente rescató a sus hermanos de un incendio en el sur de Texas al detectar humo. La familia perdió su hogar y solicita apoyo para rehacer su vida.

Una joven hispana invidente logró salvar a su familia de morir en un incendio que consumió por completo su casa móvil en el sur de Texas. Gracias a su agudo sentido del olfato, detectó a tiempo el humo y guio a sus dos hermanos menores fuera de las llamas. Hoy, la familia quedó sin vivienda y pide ayuda para encontrar un lugar estable donde vivir.

Guadalupe Vargas, conocida como Lupita, es ciega de nacimiento y cursa la carrera de Psicología en la universidad. Recién casada y con planes de apoyar económicamente a su familia tras graduarse, vio su vida cambiar abruptamente cuando una batería de celular explotó sobre una cama, iniciando el fuego que se propagó rápidamente por la vivienda.

“Empecé a oler el humo y les dije que me agarraran de las manos y que nos saliéramos”, relató la joven. Sin gritar ni entrar en pánico, tomó a sus hermanos y caminó en línea recta hasta dejar de percibir el olor, logrando salir a salvo.

El hermano menor alertó a la familia al gritar que había fuego, mientras Lupita regresaba por él y por su hermanita para sacarlos juntos. “Lo único que pensaba era en salvarlos”, explicó.

Una vez fuera, la familia observó cómo las llamas consumían por completo la casa. “Todos están vivos, gracias a Dios”, expresó su madre, Maricruz Rodríguez, quien aseguró que el instinto desarrollado por su hija fue clave para sobrevivir.

Desde ese día, la familia quedó únicamente con la ropa que llevaba puesta. Aunque vecinos y miembros de la comunidad les han brindado ropa, alimentos y alojamiento temporal en casas rodantes, siguen sin un hogar permanente.

El incendio también destruyó objetos de gran valor sentimental, como el vestido de novia de Lupita y las herramientas en braille que utilizaba para estudiar. La joven lamenta especialmente la pérdida de las máquinas con las que leía y escribía, esenciales para concluir su carrera universitaria.

Especialistas señalan que personas invidentes suelen desarrollar una mayor agudeza en otros sentidos, como el olfato y el tacto, una capacidad que en este caso resultó determinante. Además de estudiar, Lupita comparte mensajes positivos en redes sociales, donde promueve la resiliencia y la inclusión.

Actualmente, la familia enfrenta la incertidumbre de no contar con una vivienda propia. “Mi mayor deseo es tener una casa para estar con mis hijos y no andar de un lado a otro”, expresó la madre.