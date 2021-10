Un hombre borracho reportado como desaparecido se une a su propia búsqueda en un bosque

Mutlu asegura que alrededor de la 1 a.m. le dijo a Mesut que se iría a descansar a la casa del bosque, pero que al parecer su amigo no comprendió del todo el mensaje y cuando vio que no volvía al lugar donde se encontraban bebiendo, decidió avisar sobre su desaparición. Cuatro horas después, el hombre se despertó y al ver a los equipos de rescate, simplemente decidió unírseles.