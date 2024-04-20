Cráneos, un serrucho y un diario: el escalofriante hallazgo en la casa de un presunto feminicida serial en Ciudad de México

Video Hallan cráneos e identificaciones de mujeres en la casa del sospechoso de matar a la joven María José en México

Las autoridades mexicanas imputaron el viernes a un presunto feminicida serial, quien podría estar detrás de numerosos asesinatos de mujeres en la capital, informó la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México.

Aunque el fiscal no indicó cuántos huesos o identificaciones se encontraron, los reportes de la prensa local apuntaban que podría haber entre siete y 20 posibles víctimas, pero la fiscalía como tal dice "varias mujeres".

Un juez ordenó la prisión preventiva contra el hombre, identificado oficialmente como Miguel 'N', quien permanecerá en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente durante seis meses, mientras se lleva a cabo la investigación complementario del caso.

El sospechoso está acusado de feminicidio y tentativa de feminicidio, por los crímenes que ocurrieron el pasado martes en la alcaldía de Iztacalco, Ciudad de México. Pero cuando la policía registró su vivienda descubrió evidencias que apuntan a que podría tratarse de un feminicida serial, que sería responsable de más asesinatos de mujeres.

El feminicidio de María José

El martes, la policía de Ciudad de México detuvo al hombre en una vivienda del barrio La Cruz Coyuya, en donde había asesinado y presuntamente agredido sexualmente a un joven de 17 años identificada solo como María José, y también apuñalado reiteradamente a su madre, que intentaba defenderla. La joven fue asesinada, pero la madre sobrevivió y se encuentra hospitalizada.

Reportes de medios indican que los vecinos lograron retener al sospechoso hasta que llegó la policía y lo arrestó.

El hombre vivía alquilado desde hacía años en el mismo edificio en donde ocurrió el crimen. Cuando la policía registró su casa "localizó diversos restos óseos, rastros biológicos, un serrucho, libretas, identificaciones oficiales femeninas, rastros hemáticos, teléfonos celulares, discos compactos y una memoria", detalló en un reporte público el Coordinador General de Investigación Territorial de la Fiscalía capitalina, Ulises Lara López.



Los indicios "señalan claramente la existencia de un posible feminicida serial, quien estaría relacionado con la desaparición de varias mujeres reportadas ante la Fiscalía de Investigación y Búsqueda de Personas", declaró.

El hallazgo más escalofriante fue “una serie de cuadernos” que podrían narrar lo que el agresor habría hecho a sus víctimas, agregó.

Por el momento no está claro a cuántas mujeres podría haber asesinado y los especialistas han comenzado a realizar pruebas de ADN para tratar de identificar a las víctimas.

Un farmacólogo de 39 años

Aunque la ley mexicana solo identifica a los sospechosos con su primer nombre seguido por la letra N, medios locales lo han identificado y señalan que es un farmacólogo de 39 años, quien residía en el mismo edificio en el que cometió el crimen.

Un vecino entrevistado por Univision Noticias lo describió como "muy serio, no hablaba con nadie, aislado".

En sus redes sociales, el sospechoso compartía fotos de sus viajes -uno de ellos a Japón- y se mostraba como defensor de los derechos de los animales, reportó Milenio. De acuerdo con su perfil de Facebook estudió en el Instituto Politécnico Nacional, en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas y en el Cecyte número 6.

Entre las posibles víctimas de Miguel 'N' se cree que pueda estar Frida Sofía Lima Rivera, desaparecida en 2015, quien había sido su novia, según el reporte de la periodista de Univision Noticias, Jesica Zermeño.

