primer impacto
PI Ayuda De Impacto

Una joven madre perdió la vida durante una fuerte tormenta en Houston, ahora sus cuatro hijos y su esposo buscan ayuda para cubrir los gastos funerarios

Familiares, amigos y vecinos se unieron para apoyar a esta familia en desgracia. Recientemente organizaron una venta de comida para colaborar con los gastos del funeral, pero no fue suficiente.

Video ¿Fuiste afectado por la tormenta tropical Alberto? Conoce la ayuda disponible y cómo solicitarla

La familia Martínez lleva más de un mes de luto. Una fuerte tormenta en Houston causó la muerte de Christin, una joven madre de 31 años, que salió a mover su auto durante la fuerte lluvia y un árbol le cayó encima.

Su esposo, Isaac Martínez y sus cuatro hijos Jack, Mason, Anakin y Myles de 12,10, 8 y un año de edad respectivamente, quedaron traumatizados tras el accidente el 16 de mayo, ya que desde el interior de su casa escucharon los gritos de la mujer, que murió a los pocos minutos, pero los bomberos tardaron más de siete horas en remover su cuerpo del vehículo.

“Me duele mucho porque el bebé la necesita mucho y la extraña mucho pero no puedo hacer nada por él, él llora toda la noche”, cuenta el ahora viudo de su hijo menor que se alimentaba primordialmente de leche materna.

Otro caso de Ayuda de Impacto: 👉 Esta mujer quiso terminar la relación con su novio y ahora vive desfigurada luego de que el hombre le arrojara aceite hirviendo

Christin era maestra y recientemente cuidaba de personas ancianas. Todos la recuerdan como una mujer bondadosa, cariñosa, bromista,pero sobre todo como una excelente esposa y madre, con un gran corazón.

Familiares, amigos y vecinos se unieron para apoyar a esta familia en desgracia. Recientemente organizaron una venta de comida para colaborar con los gastos del funeral, pero no fue suficiente. Por ello los Martínez abrieron una cuenta en GoFundMe para recabar dinero para los gastos funerarios.

Las personas que deseen tenderle una mano amiga a esta familia en desgracia lo pueden hacer a través de la cuenta de GoFundMe en el siguiente enlace. https://www.gofundme.com/f/please-help-support-the-martinez-family

