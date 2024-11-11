TV SHOWS
primer impacto

Este enfermero sobrevivió a un asalto armado, pero necesita ayuda para financiar varias cirugías

Este estudiante de 23 años y una compañera de trabajo esperaban su transporte cuando de pronto unos motociclistas armados intentaron asaltarlos. Uno de ellos bajo con pistola en mano.

Por:
Univision
Video Ocho miembros de una familia hispana fallecen calcinados en un accidente vehicular

Las cámaras de seguridad registraron los que pudieron haber sido los últimos minutos de vida del enfermero Ángel Torres.

En un principio, Ángel pensó que estaba bien y se acercó a ver si su compañera estaba ilesa, hasta que el dolor de sus heridas lo obligó a caer de rodillas. Había recibido tres balazos y tuvo que ser llevado a un hospital.

Allí, indicó que al llegar al quirófano perdió el conocimiento.

Ángel Torres.
Ángel Torres.
Por fortuna la morgue aún no estaba en su destino, ni en los planes del cirujano Jean Izquierdo, quien hizo esfuerzos desesperados por salvar a Ángel ya que los disparos habían comprometido 10 de sus órganos internos.

En la sala de operaciones, más de 10 médicos lucharon durante 4 horas, contra un pronóstico que le daba menos del 20% de posibilidades de sobrevivir.

Luego de sobrevivir a este brutal ataque, este joven pasó 17 días en coma en la unidad de cuidados intensivos del hospital, 17 días en los que sus familiares no pararon de elevar sus plegarias al cielo.

Sin embargo, aún le queda un largo camino de recuperación por delante pues para comenzar, aún lleva dos balas incrsutadas en su cuerpo, las cuales, según los médicos, podrían serle extraídas una vez se encuentre más fuerte.

Ahora este joven sobreviviente está concentrado en dejar atrás esta pesadilla y terminar sus estudios para seguir ayudando a quienes lo necesiten

La policía aún está detrás de quienes atacaron a este joven estudiante de enfermería, quien ahora pide ayuda para terminar con su recuperación, afrontar las cirugías pendientes y culminar con sus estudios.

Si tiene ud la intención de apoyarlo, puede comunicarse con nuestra linea de ayuda de impacto que es el telefono 3054714219

Teléfono de Ángel en Perú : 51 922131610.

