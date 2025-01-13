TV SHOWS
TV SHOWS
primer impacto
primer impacto

Bebé de dos años sobrevive a una explosión y lucha por su recuperación

El trágico incidente sucedió mientras la joven Yeily estaba al cuidado de su tía, Dora Isabel Velásquez, quien relató que el accidente ocurrió mientras despachaba gasolina.

Univision picture
Por:Univision
Video Con medio cuerpo quemado, esta niña lucha a diario contra el rechazo de sus compañeros y su madre

Yeily Varela, una pequeña de apenas dos años, enfrenta una ardua batalla tras sufrir graves quemaduras en una explosión ocurrida el pasado 19 de noviembre de 2024 en una aldea de Tegucigalpa, Honduras.

A pesar de las adversidades, la niña muestra señales de recuperación en el Centro Hondureño para el Niño Quemado, gracias a cuidados especializados y al apoyo de su familia.

PUBLICIDAD

El trágico incidente sucedió mientras Yeily estaba al cuidado de su tía, Dora Isabel Velásquez, quien relató que el accidente ocurrió mientras despachaba gasolina.

Según Velásquez, un derrame de combustible sobre una fuente de fuego cercana provocó la explosión.

Relacionado

¿Qué santo se celebra hoy viernes 31 de octubre? Todo lo que debes saber del santoral
3 mins

¿Qué santo se celebra hoy viernes 31 de octubre? Todo lo que debes saber del santoral

Primer Impacto
¿Qué santo se celebra hoy? Consulta el santoral de este jueves 30 de octubre
3 mins

¿Qué santo se celebra hoy? Consulta el santoral de este jueves 30 de octubre

Primer Impacto
Agentes federales irrumpen en vecindario de California y lanzan gases lacrimógenos a manifestantes
2:02

Agentes federales irrumpen en vecindario de California y lanzan gases lacrimógenos a manifestantes

Primer Impacto
Imágenes del impacto del huracán Melissa en Cuba: dejó destrucción, desolación y muerte
2:06

Imágenes del impacto del huracán Melissa en Cuba: dejó destrucción, desolación y muerte

Primer Impacto
Familia desaparece en su travesía a EEUU: le pagaron a un coyote y no se sabe de ellos hace un año
4:08

Familia desaparece en su travesía a EEUU: le pagaron a un coyote y no se sabe de ellos hace un año

Primer Impacto
Mujer es golpeada brutalmente por su pareja en un elevador: "Llevaba tres días encerrada en su casa"
2:15

Mujer es golpeada brutalmente por su pareja en un elevador: "Llevaba tres días encerrada en su casa"

Primer Impacto
¿Qué santo se celebra hoy miércoles 29 de octubre? Todo lo que debes saber del santoral de hoy
3 mins

¿Qué santo se celebra hoy miércoles 29 de octubre? Todo lo que debes saber del santoral de hoy

Primer Impacto
Madre hispana lucha contra el cáncer de mama y una lesión pulmonar: pide ayuda para su tratamiento
4:31

Madre hispana lucha contra el cáncer de mama y una lesión pulmonar: pide ayuda para su tratamiento

Primer Impacto
Hispano muere tras 10 días bajo custodia de Inmigración: familia afirma que tenía permiso de trabajo
2:00

Hispano muere tras 10 días bajo custodia de Inmigración: familia afirma que tenía permiso de trabajo

Primer Impacto
Madre hispana muere apuñalada tras una pelea frente a un club nocturno: dejó tres hijos huérfanos
1:56

Madre hispana muere apuñalada tras una pelea frente a un club nocturno: dejó tres hijos huérfanos

Primer Impacto

La niña, que se encontraba junto a su cuidadora, sufrió quemaduras en el 35% de su cuerpo. Su madre, Suali Zúniga Velásquez, describió con angustia el momento en que encontró a su hija gravemente herida: "No he tenido una explicación clara. Solo agarré a mi niña como pude y la llevé al hospital. No aguantaba verla así".

Desde entonces, Suali ha permanecido al lado de su hija en el centro asistencial de Fundamiquen, donde un equipo médico liderado por la doctora Jennifer Rivas ha trabajado incansablemente para salvar la vida de la pequeña.

Un milagro médico y humano


La doctora Rivas, especialista en cuidados intensivos pediátricos, explicó que Yeily ingresó en una condición crítica con quemaduras de segundo, tercer y cuarto grado.

Sin embargo, contra todo pronóstico, su estado ha mejorado gracias a múltiples cirugías y tratamientos especializados. "Ella ya comenzó a comer y está recibiendo nutrientes esenciales mediante una sonda. Esto es clave para su recuperación y evolución", destaca Rivas.

Aunque su estado sigue siendo delicado, la niña se encuentra estable, lo que llena de esperanza a su madre: "Es un milagro de Dios. Aguantar todo esto no es para cualquiera. Ella es una niña fuerte y valiente", expresó con gratitud.

PUBLICIDAD

Hasta la fecha, Yeily ha pasado por al menos diez cirugías y necesitará más procedimientos para lograr una recuperación completa. Según la doctora Rivas, el proceso será prolongado, pero ya no existe riesgo de amputaciones, lo que representa un avance significativo en su tratamiento.

Cómo ayudar a Yeily

La familia de Yeily enfrenta grandes desafíos económicos debido a los gastos médicos y de hospitalización. Si deseas brindar apoyo puedes comunicarte directamente con Suali Zúniga Velásquez, a través de WhatsApp al número 011-504-9540-9243.

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Instintos
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX