Bebé de dos años sobrevive a una explosión y lucha por su recuperación

Video Con medio cuerpo quemado, esta niña lucha a diario contra el rechazo de sus compañeros y su madre

Yeily Varela, una pequeña de apenas dos años, enfrenta una ardua batalla tras sufrir graves quemaduras en una explosión ocurrida el pasado 19 de noviembre de 2024 en una aldea de Tegucigalpa, Honduras.

A pesar de las adversidades, la niña muestra señales de recuperación en el Centro Hondureño para el Niño Quemado, gracias a cuidados especializados y al apoyo de su familia.

El trágico incidente sucedió mientras Yeily estaba al cuidado de su tía, Dora Isabel Velásquez, quien relató que el accidente ocurrió mientras despachaba gasolina.

Según Velásquez, un derrame de combustible sobre una fuente de fuego cercana provocó la explosión.

La niña, que se encontraba junto a su cuidadora, sufrió quemaduras en el 35% de su cuerpo. Su madre, Suali Zúniga Velásquez, describió con angustia el momento en que encontró a su hija gravemente herida: "No he tenido una explicación clara. Solo agarré a mi niña como pude y la llevé al hospital. No aguantaba verla así".

Desde entonces, Suali ha permanecido al lado de su hija en el centro asistencial de Fundamiquen, donde un equipo médico liderado por la doctora Jennifer Rivas ha trabajado incansablemente para salvar la vida de la pequeña.

Un milagro médico y humano



La doctora Rivas, especialista en cuidados intensivos pediátricos, explicó que Yeily ingresó en una condición crítica con quemaduras de segundo, tercer y cuarto grado.

Sin embargo, contra todo pronóstico, su estado ha mejorado gracias a múltiples cirugías y tratamientos especializados. "Ella ya comenzó a comer y está recibiendo nutrientes esenciales mediante una sonda. Esto es clave para su recuperación y evolución", destaca Rivas.

Aunque su estado sigue siendo delicado, la niña se encuentra estable, lo que llena de esperanza a su madre: "Es un milagro de Dios. Aguantar todo esto no es para cualquiera. Ella es una niña fuerte y valiente", expresó con gratitud.

Hasta la fecha, Yeily ha pasado por al menos diez cirugías y necesitará más procedimientos para lograr una recuperación completa. Según la doctora Rivas, el proceso será prolongado, pero ya no existe riesgo de amputaciones, lo que representa un avance significativo en su tratamiento.

