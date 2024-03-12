Sobrevivió en las calles y al ataque de una pandilla, ahora busca convertirse en médico y ayudar a otros

Video Nació sin piernas y sin un brazo: niña hispana es ejemplo de lucha y pide ayuda para conseguir prótesis

La vida le daba la espalda a Denis Peña. Su madre murió cuando era pequeño y su padre drogadicto se desentendió de él y su hermano, por lo que desde muy pequeño tuvo que vivir en las calles de Colombia. Sin embargo, logró vencer muchos obstáculos demostrando que casi nada puede detenerlo.

Desde los cinco años ha tenido que buscar su propio sustento. “Mi papá tenía el problema del vicio y no respondía con las necesidades de la casa, Entonces, comencé yo a vender dulces, inicialmente en los almacenes y posteriormente en los buses”, narra Denis.

Crecer en un ambiente familiar fragmentado lo llevó a consumir drogas al igual que su padre, pero cansado de la mala vida que llevaba en su casa, salió de ahí junto con su hermano para ya no volver.

“Nos quedábamos en la calle, sobre cartones. A veces teníamos mascotas como perros y eso nos brindaba un poco también de calor, y hacíamos fogatas”, recuerda Denis.

Para sobrevivir, el entonces niño de seis años mendigaba las sobras de comida de los restaurantes, para así alimentar a su hermano y a su grupo de amigos que lo acompañaban en la miseria.

Una noche en que Denis salió a recolectar comida, tanto su hermano como su grupo de amigos, fueron atacados por un par de hombres armados que pertenecían a un grupo delincuencial llamado ‘Limpieza social’.

Los hombres dispararon contra los niños, asegura Denis quien logró ver el ataque a pocos metros. Afortunadamente su hermano sobrevivió a un disparo en el tórax.

Desde entonces Denis se sintió vulnerable, y cuando la gente se acercaba a él era arisco ya que desconfiaba de todos.

Un día, mientras Denis vagaba por la calle sin zapatos, porque se los habían robado, una camioneta se acercó a él y unos voluntarios le ofrecieron comida y refugio.

Se trataba de las caravanas humanitarias del sacerdote católico Javier de Nicoló, que recorrían Bogotá llevando alimentos y tratando de persuadir a los menores que fueran a vivir a sus albergues.

Denis narra que su decisión de ingresar al programa del párroco se debió a que le prometieron un par de zapatos.

“Lo he intentado, lo sigo intentando, lo volveré a intentar”

“Allí fue cuando, con mi hermano, logramos ya quedarnos por el resto de nuestra juventud estudiando y aprendiendo en las casas del padre Javier De Nicoló.

Denis se convirtió en alumno estrella en la escuela que construyo el padre en las selvas del Orinoco, alcanzando el tercer puntaje más alto en las pruebas académicas del estado.

Se graduó de secundaria y se involucró como educador en el mismo programa. Desde entonces no ha parado de alimentar su hoja de vida.

Estudió fisioterapia y al egresar continuó con un postgrado en cuidado crítico y una maestría en salud pública. También concluyó sus estudios para convertirse en docente universitario, pero su verdadero sueño es convertirse en médico.

“Lo comencé a percibir como una forma de ayudar y de devolver, digamos, tanto amor y tanta ayuda que desde mi infancia tuve”, dice Denis, quien logró entrar a la escuela de medicina, pero tuvo que suspender sus estudios al no poder costear la carrera.

“Cuando yo recuerdo todo lo que he tenido que vivir en mi vida, es realmente increíble saber que también se presentan personas y que se presentan ángeles que le cambian a uno y que le apoyan a uno las ideas”, cuenta Denis quien ahora busca ayuda para poder concluir sus estudios.

El joven asegura que no se rendirá. “Lo he intentado, lo sigo intentando, lo volveré a intentar”.

Si usted desea ayudar a Denis Peña con una donación económica para alcanzar el sueño de convertirse en medico puede comunicarse con él a este número en Colombia 011573114845973 o a través de su página de Go Fund Me en este link.

También puede llamar a nuestra línea de Ayuda de Impacto marcando el 305 471 4219.

