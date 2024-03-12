TV SHOWS
TV SHOWS
primer impacto
PI Ayuda De Impacto

Sobrevivió en las calles y al ataque de una pandilla, ahora busca convertirse en médico y ayudar a otros

Vivió en las calles por varios años y un día una caravana de ayuda le cambió la vida. Ahora él busca convertirse en médico para regresar el apoyo que lo ayudó a salir adelante.

Univision picture
Por:Univision
Video Nació sin piernas y sin un brazo: niña hispana es ejemplo de lucha y pide ayuda para conseguir prótesis

La vida le daba la espalda a Denis Peña. Su madre murió cuando era pequeño y su padre drogadicto se desentendió de él y su hermano, por lo que desde muy pequeño tuvo que vivir en las calles de Colombia. Sin embargo, logró vencer muchos obstáculos demostrando que casi nada puede detenerlo.

Desde los cinco años ha tenido que buscar su propio sustento. “Mi papá tenía el problema del vicio y no respondía con las necesidades de la casa, Entonces, comencé yo a vender dulces, inicialmente en los almacenes y posteriormente en los buses”, narra Denis.

PUBLICIDAD

Crecer en un ambiente familiar fragmentado lo llevó a consumir drogas al igual que su padre, pero cansado de la mala vida que llevaba en su casa, salió de ahí junto con su hermano para ya no volver.

“Nos quedábamos en la calle, sobre cartones. A veces teníamos mascotas como perros y eso nos brindaba un poco también de calor, y hacíamos fogatas”, recuerda Denis.

Para sobrevivir, el entonces niño de seis años mendigaba las sobras de comida de los restaurantes, para así alimentar a su hermano y a su grupo de amigos que lo acompañaban en la miseria.

Una noche en que Denis salió a recolectar comida, tanto su hermano como su grupo de amigos, fueron atacados por un par de hombres armados que pertenecían a un grupo delincuencial llamado ‘Limpieza social’.

Los hombres dispararon contra los niños, asegura Denis quien logró ver el ataque a pocos metros. Afortunadamente su hermano sobrevivió a un disparo en el tórax.

Más sobre PI Ayuda De Impacto

Madre con Parkinson pide ayuda para operarse y poder seguir cuidando a su hija con discapacidad
2:41

Madre con Parkinson pide ayuda para operarse y poder seguir cuidando a su hija con discapacidad

Primer Impacto
Esperó por años un trasplante de riñón y su cuerpo lo rechazó: pide ayuda para los gastos médicos
5:56

Esperó por años un trasplante de riñón y su cuerpo lo rechazó: pide ayuda para los gastos médicos

Primer Impacto
Jardinero hispano es asesinado a tiros por un inquilino: familia pide ayuda para su hijo con cáncer
4:53

Jardinero hispano es asesinado a tiros por un inquilino: familia pide ayuda para su hijo con cáncer

Primer Impacto
Ayuda de Impacto: Mujer sobrevive al colapso durante el sismo en Lima, pero hoy necesita ayuda para seguir adelante
2 mins

Ayuda de Impacto: Mujer sobrevive al colapso durante el sismo en Lima, pero hoy necesita ayuda para seguir adelante

Primer Impacto
Madre hispana lucha contra rara enfermedad que le impide alimentarse: pide ayuda para el tratamiento
4:55

Madre hispana lucha contra rara enfermedad que le impide alimentarse: pide ayuda para el tratamiento

Primer Impacto
Madre hispana es atropellada al intentar evitar que su hijo fuera embestido: el conductor huyó
3:45

Madre hispana es atropellada al intentar evitar que su hijo fuera embestido: el conductor huyó

Primer Impacto
Joven hispana está entre la vida y la muerte por una bacteria: su madre pide una visa humanitaria
2:48

Joven hispana está entre la vida y la muerte por una bacteria: su madre pide una visa humanitaria

Primer Impacto
Menor hispano es herido durante un asalto y necesita un trasplante de riñón: su familia pide ayuda
1:49

Menor hispano es herido durante un asalto y necesita un trasplante de riñón: su familia pide ayuda

Primer Impacto
Niña hispana que nació con una malformación necesita ser operada: padres piden ayuda para su cirugía
4:06

Niña hispana que nació con una malformación necesita ser operada: padres piden ayuda para su cirugía

Primer Impacto
Decenas de tumores cubren todo su cuerpo debido a una rara enfermedad: pide ayuda para el tratamiento
4:47

Decenas de tumores cubren todo su cuerpo debido a una rara enfermedad: pide ayuda para el tratamiento

Primer Impacto

Otro caso de Ayuda de Impacto: 👉 Un joven sobrevivió a un accidente con un cable de alta tensión que lo dejó sin brazos y sin una pierna; ahora busca ayuda para continuar con su vida

Desde entonces Denis se sintió vulnerable, y cuando la gente se acercaba a él era arisco ya que desconfiaba de todos.
Un día, mientras Denis vagaba por la calle sin zapatos, porque se los habían robado, una camioneta se acercó a él y unos voluntarios le ofrecieron comida y refugio.

Se trataba de las caravanas humanitarias del sacerdote católico Javier de Nicoló, que recorrían Bogotá llevando alimentos y tratando de persuadir a los menores que fueran a vivir a sus albergues.

Denis narra que su decisión de ingresar al programa del párroco se debió a que le prometieron un par de zapatos.

PUBLICIDAD

“Lo he intentado, lo sigo intentando, lo volveré a intentar”

“Allí fue cuando, con mi hermano, logramos ya quedarnos por el resto de nuestra juventud estudiando y aprendiendo en las casas del padre Javier De Nicoló.

Denis se convirtió en alumno estrella en la escuela que construyo el padre en las selvas del Orinoco, alcanzando el tercer puntaje más alto en las pruebas académicas del estado.

Se graduó de secundaria y se involucró como educador en el mismo programa. Desde entonces no ha parado de alimentar su hoja de vida.

Estudió fisioterapia y al egresar continuó con un postgrado en cuidado crítico y una maestría en salud pública. También concluyó sus estudios para convertirse en docente universitario, pero su verdadero sueño es convertirse en médico.

“Lo comencé a percibir como una forma de ayudar y de devolver, digamos, tanto amor y tanta ayuda que desde mi infancia tuve”, dice Denis, quien logró entrar a la escuela de medicina, pero tuvo que suspender sus estudios al no poder costear la carrera.

“Cuando yo recuerdo todo lo que he tenido que vivir en mi vida, es realmente increíble saber que también se presentan personas y que se presentan ángeles que le cambian a uno y que le apoyan a uno las ideas”, cuenta Denis quien ahora busca ayuda para poder concluir sus estudios.

El joven asegura que no se rendirá. “Lo he intentado, lo sigo intentando, lo volveré a intentar”.

Si usted desea ayudar a Denis Peña con una donación económica para alcanzar el sueño de convertirse en medico puede comunicarse con él a este número en Colombia 011573114845973 o a través de su página de Go Fund Me en este link.
También puede llamar a nuestra línea de Ayuda de Impacto marcando el 305 471 4219.

PUBLICIDAD

Mira también:

Video Se convirtió en madre a los 15 años y pide ayuda para alimentar a sus hijos: ha pensado en quitarse la vida
Relacionados:
PI Ayuda De ImpactoadiccionesDrogas y AdiccionesDelincuencia JuvenilActividad de pandillas

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Tráiler: Con esa misma mirada (Temporada 3)
Instintos
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD