Mau y Ricky confiesan todo sobre su más reciente "paternidad" y su presentación en Premios Juventud

Las anécdotas que Mau y Ricky comparten en sus redes sociales son muchas y con merecida razón los cantantes están nominados a Premios Juventud en la categoría ‘Juntos Encienden Mis Redes’, por sus aventuras con Sebastián Yatra. “Siempre hacemos locuras y andamos tratando de crear un poquito de controversia sana”, explica Mau, quien revela que hace tres años no tenían ni idea de cómo manejar las redes.

Considera que ser espontáneos los ayudó no sólo a tener esta nominación, también a sumar 4.6 millones de seguidores en Instagram, “Hemos descubierto que a los fans le gusta ver quiénes somos realmente; a no poner un filtro a lo que somos ni a nuestra personalidad, porque la gente es más inteligente de lo que uno piensa y descubre si uno está fingiendo”.

“Este es el primero de 11 temas que preparamos en la cuarentena y que estarán en nuestro disco ‘Refresh’. La canción se llama así porque habla de cuando uno va a conocer al padre de la chica que a uno le gusta, y todos esos nervios que no pasa pensando que él lo va a matar a uno”.

Entre risas, Mau cuenta que el tema es bastante biográfico, pues cuando conoció a su ahora suegro, sudó la gota gorda. “Como nuestro noviazgo fue a larga distancia, los primeros meses todo estaba bien, porque sólo lo miraba por foto… El problema vino cuando lo tuve que conocer. Pensaba ¡Dios mío! A este hombre le voy a caer mal! ¡Se mira bien bravo! Pero en cuanto lo conocí me enamoré de él, porque es muy bueno”.



Sin embargo Ricky asegura que el que más ha sufrido en este campo es él: “ Imagínate, me ven el cabello de dos colores, los tatuajes… Cuando he ido a conocer al papá de una novia, comienzo por quitarme los piercings, taparme los tatuajes… Es un proceso”.

Bromea contando que la prueba de fuego más intensa la pasó cuando conoció al padre de su actual pareja, la modelo argentina Stefania Roitman: “¡Tenía el cabello color verde! Me tuve que poner una gorrita y todo”. Asegura que pasó la prueba, porque si bien al principio su suegro “se llevó un buen susto” se dio cuenta que trata con respeto a su hija y están enamorados.