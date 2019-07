"Será histórico": Pepe Aguilar prepara un 'Cielito lindo' muy especial para Premios Juventud

"Me atrajo de esto que había muchas primeras veces : primera vez que hay un segmento así en Premios Juventud, primera vez que estos jóvenes cantan juntos, primera vez que hay una idea así de que los más jóvenes canten cosas muy tradicionales mexicanas, primera vez que hago una producción como productor en un segmento de una premiación en televisión [...], primera vez que produzco a mi hija en una cosa así, me encantó la idea", comentó el artista que adelantó que habrá duetos.

Ángela y Álex

¿Qué van a cantar en Premios Juventud?

El amplio público que gusta de la música regional mexicana y la de mariachi muestra que "los humanos consumimos más que un tipo de etiqueta. Consumimos lo que nos gusta y eso está muy bien porque eres más libre. En lugar de decir: 'Soy joven y me gusta lo urbano'. Pues no, decir: 'Yo soy joven y me gusta lo urbano, y me gusta lo regional mexicano y me puede gustar lo que sea'", concluyó.